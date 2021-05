Fiscalía de Puebla abre investigación por presunto fraude en terrenos de ‘La Quinta María’

México. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que dio positivo a COVID-19, esto tras realizarse una prueba, lo que el funcionario aclaró es que, al momento no presenta síntomas graves, pero se mantendrá trabajando desde su hogar.

«Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente AMLO».