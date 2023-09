Fiscalía española acusa Shakira de defraudar a Hacienda con más de 6 millones de euros en 2018

Boca del Río, Ver.- El payaso Pipirín celebrará sus 40 años de carrera artística el próximo viernes 17 de noviembre en el Foro Boca, teniendo como invitado especial al grupo Alma Sureña.

El comediante jarocho, quien se ha desempeñado también como locutor de radio y actor de teatro, hay un partido incluso conferencia sobre humor.

Cabe destacar que el espectáculo de Pipirín, no trata solo de contar chistes, sino que es un humor que combina la tradición del payaso con la novedad del stand up, narrando diversas situaciones de la vida cotidiana con las que no para de reír.

El evento está programado para iniciar a las 8 de la noche.

Boletos: web2.superboletos.com/SuperBoletos/landing-evento?event_id=ObdhuItix5KPFrIEeKqxBA

Punto de venta: Palacio de Hierro (Plaza Andamar)

Informes: 221 338 1000

Costos:

Gran VIP: $ 1,344.00

VIP: $ 1,064.00

Preferente: $ 840.00

Luneta: $ 728.00

Por Alejandro Ávila