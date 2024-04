Fórmula Uno confirma las carreras para 2025; Gran Premio de México se disputará a finales de octubre

Boca del Río, Ver.- La directiva del Águila de Veracruz descartó que haya un «portazo» el próximo sábado 25 de mayo durante la presentación la agrupación Bronco, quien estará amenizando el Juegos de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol.

Cabe destacar que el pasado 7 de abril durante el concierto «Prófugos del Anexo» que comparten Julión Álvarez y Alfredo Olivas, decenas de fanáticos que no encontraron boleto violaron los cinturones de seguridad e ingresaron al estadio de béisbol «Beto Ávila».

«Nosotros usualmente cuando viene un artista rentamos, bueno no se dice rentar, el estadio se presta de una manera y no operamos nosotros. En este caso, lo que es el Juegos de Estrellas siempre que es béisbol lo operamos nosotros, nosotros estamos muy en contacto con las autoridades, estamos muy en contacto con Jorge Rojas de Protección Civil, lo tenemos muy cerca, él nos todos los puntos que tenemos que tener siempre listos, creo que ustedes han venido al béisbol muchas veces, nosotros somos otro tipo de espectáculo, un espectáculo con más orden y creo que no le veo ningún problema, al revés, creo que va a salir excelente, creo que lo van a disfrutar como disfrutan el béisbol todos ustedes, y nos emociona tenerlo. Ustedes conocen que aquí en esta casa trabajamos muy bien nosotros», mencionó Héctor Fitch, director general del Águila de Veracruz.