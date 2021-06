Fracción del SDTEV regresa con protesta al centro de Xalapa

Xalapa, Ver.- Protectores de animales denunciaron que las autoridades municipales de Emilia Zapata y la propia Fiscalía Especializa en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAYCA), ignoran las denuncias por envenenamiento a perros y gatos.

Samanta Nava y María Aurora Castañeda, señalaron que el martes primero de junio acudieron a dicha Fiscalía con el cadáver de un perro que encontraron presuntamente envenenado, con el fin de que se investigara y sancionara, pero no sé asignó a un médico veterinario para ello. Hasta ahora el caso sigue sin ser atendido.

«Corrimos con el cuerpo del animal a la Fiscalía, llegué intoxicada, me preguntaron si quería que me trataran a mí y después lo del animal. Les dije que primero mi denuncia, denuncié y me remitieron a un médico veterinario particular y me dijeron que no podían recibir enseguida al can. No me han dado un perito».

Foto: Héctor Juanz

En el fraccionamiento Las Haciendas y Pradera de dicho municipio han sido denunciados casos de envenenamiento de perros y gatos que hasta ahora no tienen seguimiento, agregó María Aurora Castañeda:

«Las autoridades del municipio de Emiliano Zapata no han podido resolver un solo caso con respecto al maltrato animal y los envenenamientos. No es la primera vez que ocurre un envenenamiento en Emiliano Zapata ni en el fraccionamiento Las Haciendas. Hemos tenido varios casos de envenenamiento, de maltrato animal y las autoridades de Emiliano Zapata nunca han visto estás anomalías. Ha habido en Pradera, arriba de diez casos de envenenamiento, en el municipio de Emiliano Zapata. En la calle de Las Haciendas han habido envenenamientos de gatos y perros».

Coincidieron en reclamar a la Fiscalía y a las autoridades estatales que instruyan las investigaciones para evitar que sigan envenenado mascotas y con ello también corran riesgo los propios dueños. «Aquellas personas que están envenenando animales no se imaginan el daño que pueden hacer porque pueden envenenar a una persona», advirtieron.

Foto: Héctor Juanz

Por Héctor Juanz