Freddie de iCarly sorprende a sus fans con increíble transformación

México. – En días pasados se dio a conocer que la actriz oaxaqueñas Yalitza Aparicio formaría parte del equipo de conductores que presentan los segmentos y las ternas de nominados en la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2020, la cual tuvo lugar la noche del presente jueves 19 de noviembre, los seguidores de Aparicio la llenaron de elogios y felicitaciones por la distinción de quien comenzó su carrera fílmica en la multipremiada película de Alfonso Cuarón Roma.

Foto: Milenio

Y aunque muchos lo vieron como un logro más en su carrera, que se suma a importantes reconocimientos como su nominación al Oscar por dicha cinta y sus subsecuentes proyectos internacionales, como su faceta de columnista contra la discriminación en The New York Times y la contratación de su imagen para promocionar marcas de lujo, hubo alguien a quien no le pareció del todo la noticia.

Daniel Bisogno, presentador de Ventaneando, hizo evidente su molestia durante el programa, pues criticó que la actriz oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, se desempeñe en una labor “para la que no está hecha”.

Foto: Diario de Querétaro

El conductor fue tajante y al inicio de la emisión aseguró que “Yalitza no es conductora”, mostrando así su evidente molestia. Pero eso no fue todo, pues más adelante profundizó en el motivo de por qué, a su parecer, la organización de los premios erró en contemplar a la estrella detrás del personaje de Cleo en la gala que premia a lo más destacado de la música latina grabada.

Más adelante dentro de la emisión Bisogno se lanzó duramente contra Yali, como le llaman de cariño sus amigos y seguidores. Y es que al presentarse una cápsula donde Aparicio habla sobre su preparación para este importante evento y cómo fue que recibió la invitación a la gala que será vista a nivel internacional, Daniel se mostró displicente contra ella y los artistas que la acompañarían en la ceremonia: el cantante Carlos Rivera –quien canceló a último momento su participación para no exponer a sus compañeras a un posible contagio de COVID-19-, y la actriz Ana Brenda Contreras.

Así lo dijo el comentarista de espectáculos con tono firme:

“No son conductores, ninguno de los tres, ni Yalitza Aparicio”.

Sin embargo, él no fue el único en señalar la presunta equivocación de la producción de los Latin Grammy al escoger a figuras que nunca han llevado la conducción de un evento, pues Pati Chapoy apoyó su opinión y expresó:

“Creen que cualquier persona puede hacer el trabajo de otra persona, que cualquiera pude ser conductor”, señaló la titular del programa de espectáculos estelar de TV Azteca.

Foto: TvNotas

La situación no paró ahí, pues Daniel Bisogno volvió a tomar los micrófonos para recalcar que si el talento de Yalitza es ser actriz, mejor que se dedique a actuar y deje el trabajo de conducción a quienes ya tienen experiencia previa para ello:

“Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor”, remató.

Como se anunció desde días pasados, Yalitza Aparicio compartiría escenario y la conducción de dicho evento con Ana Brenda Contreras y Carlos Rivera, en lo que sería una triada de presentadores mexicanos en el evento musical estadounidense.

Sin embargo, éste último canceló su participación en las últimas horas debido a que una persona de su equipo de producción dio positivo al virus del COVID-19, por lo que en su lugar se está presentando en la ceremonia a la que acudieron figuras como Chiquis Rivera, Natalia Jiménez, Karol G, Ricardo Montaner y Sebastián Yatra, el cantante estadounidense de salsa y balada romántica Víctor Manuelle.

Con información de Infobae

También te puede interesar ver: Yalitza Aparicio deslumbra con elegante ‘look’ rosa mexicano en los Latin Grammy 2020