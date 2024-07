FRENA NAHLE A ADELANTADOS, MORENA Y ENCUESTA DEFINIRÁN CANDIDATURAS A ALCALDÍAS

”No es cargo, es encargo”, adelanta Nahle a quienes integrarán su gabinete.

Esta dinámica continuará en las 30 cabeceras distritales locales hasta que rinda protesta.

En el parque, atendió durante más de tres horas a las personas que llegaron con su solicitud o petición una a una.

Misantla.- Al dar inicio a su ‘Gira de Agradecimiento’ con una mesa de atención ciudadana, Rocío Nahle García anunció que esta dinámica continuará en las cabeceras de los 30 distritos locales de la entidad para mantener la comunicación y cercanía con el pueblo de Veracruz que le dio el triunfo por 2 millones 124 mil 130 votos el pasado 2 de junio convirtiéndola en la primera mujer gobernante del estado y en la más votada de la historia.

En este marco, advirtió que continuará caminando, concertando y dialogando con cada veracruzano, ciudadano o actor político como establece la Cuarta Transformación y el compromiso que adquirió al aceptar esta importante responsabilidad. Asimismo, conminó a los próximos integrantes de su gabinete a ser comprometidos con el gobierno y el pueblo porque todos serán servidores públicos con la obligación de atender a quien lo necesita así como hacer las gestiones pertinentes ante los tres niveles de gobierno.

El objetivo de esta gira, adelantó, también será fortalecer el programa de gobierno 2024-2030 con base en las necesidades y solicitudes de los ciudadanos y autoridades. Por eso, pidió a los presentes que se congregaron pese a la fuerte lluvia en esta plaza, a realizar una fila para atenderlos uno a uno y dar entrada a sus solicitudes. “He estado dando a conocer uno a uno a quienes me ayudarán porque no es cargo, es encargo, y este día estuvimos trabajando, es el primer día en que tengo que salir a dar gracias pero también a recibir peticiones”, subrayó.

De esta manera, por más de tres horas, Rocío Nahle platicó con los ciudadanos quienes uno a uno fueron pasando en fila para hacer su petición a la ejecutiva electa así como a los funcionarios recién nombrados quienes estaban presentes, entre ellos, el próximo titular de Sedarpa, Rodrigo Calderón y de Cultura, Xochitl Molina.Los ciudadanos y ciudadanas atendidos respondieron con agradecimiento y alegría por la atención y por haber hablado de manera directa con la gobernadora electa.

La ejecutiva electa sostuvo además una reunión privada con Javier Hernández Candanedo, alcalde de Misantla, quien fue el anfitrión de este mitin de agradecimiento.

Redacción Noreste