Frida Sofía responde a las acusaciones de su abuelo Enrique Guzmán

México. – La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía mandó un contundente mensaje a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, quien recientemente ratificó su demanda luego de que la modelo lo acusara de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía cinco años.

Frida Sofía no se había pronunciado al respecto de lo dicho por su abuelo, quien afirmó en televisión que el conflicto surgió a partir de que la familia Guzmán le retiró el apoyo económico a la joven por golpear a su mamá.

«Vamos muy bien, pero definitivamente soy una persona que es 100 por ciento concreta. Yo no voy a presentar algo hasta que esté, entonces no te puedo ni expresar lo bien que me siento, lo liberada, lo en paz que estoy».