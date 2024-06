“Frozen on Ice” arranca temporada en Veracruz

Guadalajara.- El actor y director mexicano Diego Luna declaró su amor por México y afirmó que durante su carrera ha apostado por hacer un cine en el que se refleje la realidad y que ayude a entender a los espectadores lo que pasa a su alrededor, especialmente cuando se trata de la realidad mexicana.

“Si el cine no funciona como espejo, como reflejo y no se conecta con lo más profundo de nuestro contexto, de quiénes somos, de nuestra vida en comunidad, no tiene sentido, existe por eso, existe para eso, y así lo aprendí a ver y así lo aprendi a hacer”, dijo durante su participación en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

El mexicano es una de las figuras estelares de este festival que concluye el próximo sábado y en donde recibirá el Premio Mayahuel de plata al Cine Mexicano por su trayectoria de 35 años, que lo ha llevado a realizar telenovelas, teatro, series y a actuar, dirigir y producir películas.

Foto: Diario Libre

El actor presentó el libro biográfico “Diego Luna. La neta es chida pero inalcanzable”, que forma parte del homenaje y para el que sostuvo varias sesiones de conversación con el autor, Roberto Fiesco, en las que habló de cómo desarrolló su carrera hasta ser una de las figuras latinoamericanas más reconocidas.

Del teatro a la TV, al cine

Ante un público que abarrotó una de las salas del Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, Luna recordó que su pasión por la actuación surgió gracias a que su papá, Alejandro Luna, quien trabajó como escenógrafo e iluminador, lo animó a ver mucho teatro cuando era niño.

A pregunta del autor del libro, el actor recordó su paso por las telenovelas, un tema del cual no le gusta hablar mucho, y aseguró que esta etapa le enseñó un mundo distinto al teatro que había hecho desde su niñez, pero quiso salir de ese tipo de proyectos para no encasillarse y probar cosas nuevas.

Foto: Hola News

Fue en esa etapa cuando recibió la invitación para rodar la icónica película del cine mexicano ‘Y tu mamá también’ al lado de su amigo Gael García y en la que fue dirigido por el director Alfonso Cuarón.

“Tuve que pasar por ahí para darme cuenta que no quería regresar a hacer novelas nunca más. (…) Era una vida muy fácil y necesité hacer estos personajes para despertar y salir de ahí, sin duda creo que Alfonso Cuarón fue vital para darme cuenta que quería hacer otro trabajo”, explicó.

Señaló que el filme en el que compartió créditos con la española Maribel Verdú fue un parteaguas no solo en su carrera sino para todos quienes participaron en ella.

“Esa película a todos nos significó algo muy importante, parecía que era un viaje al pasado, pero en realidad era un viaje para encontrar nuestro futuro, nuestro destino, nuestra nueva familia, un nuevo lenguaje; en términos cinematográficos es una búsqueda muy distinta que Cuarón y (el cinefotógrafo Emanuel) Lubezki decidieron emprender”, señaló.

Amor por México

El actor de películas como ‘Rogue one’ de la saga de Stars Wars y ‘Milk’ señaló que tiene un profundo amor por México que ha buscado volcar en las películas que ha dirigido y en los proyectos que ha impulsado como la gira de documentales ‘Ambulante’ o la casa productora ‘La corriente del Golfo’ que comparte con Gael García.

“Lo que siento en este país no lo siento ningún otro lado, aquí he sentido el nivel de conexión más profundo que he tenido con otros seres humanos y con mi comunidad y eso lo voy a respetar siempre y lo voy a alimentar toda mi vida, sería una pena tener la libertad de hacer cine y hacer uno que no importe, ¿qué caso tiene?”, declaró.

Afirmó que el ejemplo de su padre y el sismo de la Ciudad de México de 1985 que dejó más de 9 mil 500 víctimas y millones de pesos en daños, sembraron en él el interés de hacer algo para ayudar a su comunidad.

“Este es un trabajo que tiene todo que ver con quiénes somos, que cuestiona lo más profundo, si eres honesto no hay manera de eludir esa confrontación, me viene de forma natural querer involucrarme en cosas que me importan”, expresó.

Luna presentará este viernes el documental ‘Estado de silencio‘, en el que es coproductor, y el sábado recibirá el máximo premio del festival, durante la gala de clausura.

Con información de EFE