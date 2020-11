Fuerte choque en el puente Tuxpan deja un menor herido

Tuxpan, Ver.- La impartición de clases con carreras en las que se demanda la presencia del alumno, ha sido difícil para los docentes de la Universidad Veracruzana, quienes a pesar de estar capacitados para ello, aun es complicado, y más en carreras como medicina en sus diferentes especialidades e ingenierías reconoció el secretario regional de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV) región Tuxpan- Poza Rica, Juan Roberto Mateos Crespo.



Indico que la práctica es fundamental, por lo que se ven limitados en muchos aspectos y al final de los semestres el aprendizaje no es el adecuado, “Esta situación no afecta a todos por igual, al haber carreras que son más teóricas que prácticas, pero en las que se requiere de la presencia del alumno es donde se presenta el problema, ejemplo no es lo mismo una operación sin la presencia del especialista en el quirófano, que una audiencia en sala de juicios orales” indico Mateos Crespo

Como docentes están dando lo mejor de sí para que el alumno adquiera los conocimientos necesarios a través de los programas de educación en línea, aunque la mayoría de las prácticas y trabajo de campo quedarán suspendidos, “Se requiere de un análisis inmediato de la posibilidad de retomarlas en el siguiente semestre las clases presenciales” señalo el dirigente sindical.

Aunado a la falta de prácticas, la situación se complica para aquellos alumnos que habitan en zonas donde que están fuera de los alcances de la señal de internet y telefonía móvil, por ello se debe analizar el regreso a las aulas, al menos en aquellas carreras que requiera de la presencia del alumno.

En cuanto a los decesos de personal docente por COVID-19, señalo que han sido cuatro los maestros fallecidos, todos de la zona de Poza Rica. No obstante, la precaria situación también afecta a algunos estudiantes, porque han resultado contagiados por el SARS- CoV-2, pero hasta ahora no tienen reportes de algún deceso entre la comunidad estudiantil, pero sí precariedades al momento de atender las cátedras.

Martha Hernández

Tuxpan, Ver