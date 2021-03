¡Fuerte confesión! Andrés García da a conocer quién es el verdadero padre de ‘El Sol’

México.- La vida privada de Luis Miguel ha estado siempre rodeada de misterio y polémica, aunque gracias a su bioserie en Netflix, hemos conocido un poco más de la historia de “El Sol”, desde sus inicios en la música hasta la desaparición de su madre, Marcela Basteri.

Hoy, una nueva polémica gira en torno a la figura del cantante, pues ahora se rumora que Luisito Rey no era su verdadero padre.

Hay versiones que señalan que el verdadero papá de Luismi es un hombre que estuvo muy cerca de él y de su familia desde sus inicios musicales. Se trata del actor Andrés García.

Andrés García… ¿es el papá de Luis Miguel?

En una entrevista televisiva desde la comodidad de su casa en Acapulco, Guerrero, Andrés García enfrentó esta nueva polémica que lo señala como el padre biológico de Luis Miguel

El actor, de 79 años de edad, dejó en claro que él no es el padre de “El Sol”, sin embargo, sorprendió a todos cuando reveló que el propio Micky llegó a pensar que él era su verdadero padre y no Luisito Rey.

“Era un muchacho joven, tendría 16 a 19 años, no me acuerdo. Me decía papá. Y me dice un día muy serio, oye papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad? Me quedé ahora sí que… anonadado, le dije ‘mira, nene, ojalá fuera yo tu papá de verdad’”.