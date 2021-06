Fuertes lluvias bañan gran parte de México, hoy miércoles

Xicotepec de Juárez, Puebla.- La adolescencia es un momento clave y crítico en la formación de la personalidad y también un momento clave para abordar el tema de la sexualidad, pues es una etapa que define la transformación del niño en adulto, así lo informó Antonio Hernández Herrera, médico del sector salud.

Puntualizó que algunos riesgos que tiene la falta de educación sexual en el mundo, incluye el matrimonio infantil y el embarazo precoz y sus graves consecuencias.

Sabemos que la adolescencia es una fase de descubrimiento de identidad y la sexualidad es parte de ello. En la salud pública, motivamos a que todos los padres aborden una educación sexual para que sus hijos tengan todos los conocimientos necesarios para evitar riesgos innecesarios.

Por tal motivo considera necesario e importante fomentar la educación sexual, como la clave para la solución.

«Como consejo a los padres que aprovechen las oportunidades que se presentan a diario para hablar sobre la sexualidad y transmitir mensajes positivos y valores, adaptando el lenguaje y explicaciones a su edad, no oculten, no mientan y no adelanten información que no pidan. Cuanto más natural hablen sobre este tema con ellos, más cómodos se sentirán preguntando. Controlen el contenido que ven por internet. Si ya han sido expuestos al contenido para adultos, es importante explicarles que la mayoría no es real y a veces es incluso peligroso. Además, pueden apoyarse de consejos y libros interesantes sobre educación sexual» finalizó.