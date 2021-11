Fuerza Naval del Golfo conmemora el “Día de la armada de México”

Tuxpan, Ver.-Apoyo histórico a la cultura en 2022 en Tuxpan Veracruz, se comprometió el alcalde electo José Manuel Pozos Castro, en un mensaje que transmitió a la comunidad cultural en el festival que STAAAF y la Revista Praxis, Cultura y Medio Ambiente, realizaron con motivo de día del músico.

Ramón Rodríguez Rangel, director de Praxis, resaltó la importancia del mensaje que le pidió el expresidente del congreso veracruzano compartir a los artistas, músicos y promotores de la cultura presentes en este evento donde se aprecia su interés por la articulación de un desarrollo integral y sostenido para Tuxpan y no solo la realización de obras materiales, por lo que considera a la cultura como parte indispensable del nuevo desarrollo que plantea para este municipio a partir de enero próximo.

Marco Medina, exdiputado federal, al uso de la palabra en este magno festival cultural, celebró el compromiso del presidente municipal electo con la cultura consignado en este evento, ya que señaló que a través de la cultura se pueden preservar tradiciones y diseñar modernidades hacia un nuevo concepto de ciudad y de municipio y región.

Marco Medina reconoció el trabajo de Alfonso Montiel al frente del sindicato de artistas y músicos, así como el desarrollo de este festival cultural que organizó STAAAF y la Revista Praxis, puntualizando que es precisamente la labor constante de los trabajadores de la cultura lo que genera una respuesta efectiva y esta cultura vaya ganando mayores espacios, por lo que felicitó a todos los músicos y artistas de STAAAF y colaboradores de Praxis.

Alfonso Montiel, Secretario General del sindicato de artistas y músicos, se pronunció por seguir impulsado el movimiento cultural tuxpeño hasta consolidar a Tuxpan como capital cultural del norte del estado, por lo que dijo espera que el horizonte próximo marque para la cultura y dentro la cultura, la música, mejores perspectivas que propicien un desarrollo más humano para Tuxpan y la región norte de Veracruz.

Ramón Rodríguez comentó que la lucha por el desarrollo cultural de Tuxpan no ha sido fácil, pero que ha sido importante no dejar la dignidad de los trabajadores de la cultura en los jirones de la primera alambrada, porque la cultura que se promueve no es banal, es de significados más profundos que inciden la transformación social.

Por ello, destacó la trascendencia de que el próximo ayuntamiento considere a la cultura como parte medular del desarrollo que promoverá para Tuxpan.

Alfonso Montiel y Ramón Rodríguez, de STAAAF y Praxis, reconocieron el apoyo al sector cultural que como Diputado Federal realizó Marco Medina.

Por Martha Hernández