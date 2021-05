Fuerza por México acusa errores del OPLE, espera que le restituyan candidaturas en Veracruz

Xalapa, Ver. – Con tal de obtener una posición plurinominal, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz registró como candidato No Binario a un varón abiertamente declarado homosexual. Se trata de Gonzalo Durán Chincoya, denunció

Jazziel Bustamante, activista por la diversidad sexual advirtió que se cometió el delito de violencia de género y usurpación de las identidades No Binario al mentir en la designación de sus candidatos registrados a las candidaturas para cumplir las cuotas de las acciones afirmativas que hoy benefician a la comunidad LGBTTTIQ+.

«La auto-adscripción es un mecanismo en construcción, con el cual no se puede estar jugando al designarse de un género u otro de un día para otro, solo para obtener beneficios de poder. No vamos a permitir las juanitas jarochas como ocurrió en Oaxaca y Tlaxcala. La auto adscripción puede delimitarse por las características y afinidades del grupo al cuál se estima pertenecer; sin embargo, esto quiere decir que la identidad de género y orientación sexual son componentes en constante construcción y deconstrucción; sin embargo no puedes decir de un día para otro soy gay y mañana, soy no binario. Así no funcionan las identidades o expresiones de género» dijo este jueves en entrevista.