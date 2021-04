Fuerza por México en Xalapa sólo usa a las mujeres: Edith Cervantes

Xalapa, Ver.- Tras ser señalado de intento de abuso sexual y violación y exhibido como un supuesto agresor de estudiantes de la Universidad Anáhuac Campus Norte,

«Por congruencia conmigo y con mis ideales, con mi partido y con los tiempos, tomo la decisión de renunciar a la candidatura para ponerme a disposición de poder enfrentar estas arteras difamaciones» expresó en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Calificó los señalamientos en su contra mediante el metooanahuac, en el que fue comparado con Felix Salgado Macedonio, como difamaciones sin sustento y con fines políticos al modo de la «vieja política» y se dijo dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes:

«Hace unas horas he sido blanco de acusaciones através de algunos medios y redes sociales con el objetivo de empañar esta campaña y desprestigiarme moral y políticamente. No se me hace justo lo que me están haciendo desde el anonimato cobardemente, porque yo sé mi verdad y sé que nunca he hecho daño a nadie. Invito a quienes hayan sido que se prestaron para hacer estas cobardias, lo hagan por la vía adecuada.

Por eso estoy renunciando. No se vale que a un joven de 22 años, comprometido con México le hagan está guerra sucia como en la vieja política, sin tener una acusación formal» dijo con encono.

La denuncia #NingúnAgresorEnElPoder

contra seis aspirantes a cargos de elección popular en Veracruz de diferentes partidos políticos señalados por violencia física y sexual que hizo el colectivo feminista Brujas del Mar también provocó la reacción del partido Movimiento Ciudadano.

Su dirigente en esta entidad, Sergio Gil Rullán aclaró que si bien, Jesús Camacho Carranza se inscribió en la contienda, no obtuvo el registro de dicho partido para la candidatura a la diputación federal por el Distrito XV de Veracruz, pero por no presentar informes de fiscalización y no por la denuncia de violación que en su contra hizo la bailarina Valeria Rangel en febrero pasado.

Cabe mencionar que además de estos dos casos, fueron señalados Marcos Isleño, precandidato a la presidencia municipal de Medellín por el Partido Verde Ecologista de México por su presunta responsabilidad de violencia física; Rafael Martínez Torres, aspirante por el partido Fuerza México a la presidencia municipal de Isla, por agresión, violación y amenazas; el diputado Rubén Ríos, candidato de Morena a la presidencia municipal de Córdoba por violencia física y

Gabino Cruz Díaz, candidato por Morena a la presidencia municipal de Amatlán de Los Reyes, quien afirman cuenta con denuncias por violencia familiar y en contra de mujeres.

Por: Alejandro Ávila