Fuerzas federales refuerzan seguridad en Papantla

Papantla, Ver. – Tras realizarse la elección de subagente municipal en la comunidad de San Antonio Carrizal, los resultados no dejaron nada contentos a los pobladores de la citada localidad, pues señalan que el proceso no fue limpio y acusan la intromisión de la secretaría de la subagencia municipal, quien intimidó a las personas para que no participaran en esta elección.

En dicha comunidad la elección de la nueva autoridad rural, fue por consulta ciudadana y lo que causó molestia entre los pobladores fue al observar que la señora Flor Castillo Romero, estaba presente dentro del espacio, algunos acusan que intimidaba a las personas para que votaran por el candidato que ella apoya, lo que permitió que sacara ventaja en esta elección.

Foto: Delhy Galicia

Los vecinos de dicha comunidad mencionaron que Flor Castillo estuvo todo el tiempo dentro del lugar donde se realizó la elección y no permitió que los ciudadanos votaran libremente, pues los obligaba con la mirada a votar por el candidato Renato Jiménez Cortés, quien luego de la jornada logró salir triunfante, esto ante el descontento de los ciudadanos.

Asi mismo dijeron que el actual subagente municipal, Venancio Olmedo Jiménez, impuso a su candidato, realizando promesas como entrega de despensas y dinero en efectivo, por lo que ahora el pueblo exige que cumplan su promesa que les hicieron y trabaje en beneficio de la población.

Los inconformes mencionaron que van a acudir ante la instancia correspondiente que es la junta municipal electoral para denunciar las anomalías registradas en ese proceso fraudulentos que se vivió en San Antonio Carrizal.

Por Delhy Galicia