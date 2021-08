Fuga de agua en la localidad Miguel Hidalgo; el problema lleva tres días

Poza Rica, Ver.- El eterno luchador de las causas sociales Julio Castillo Nava informó que aceptó la candidatura como delegado del Departamento de jubilados de trabajadores del Sindicato de la Sección numero 30 del STPRM.



“ Queremos cuentas claras, queremos tener un departamento para lo que fue hecho, para ayuda del compañero jubilado, sentimos la pérdida de muchos compañeros, que por falta de medicamentos y dineros se nos han ido», comentó Castillo Nava.

Foto: Después de años de servicio a PEMEX, piden sus derechos como jubilados.



Julio Castillo Nava indicó “que si sacamos cuentas en el departamento, se pueden hacer muchas cosas, dejemos a un lado el deporte aún cuando sabemos que el deporte es muy bueno, pero primero lo primero, lo primero está la salud de nuestras familias, la salud de los jubilados y sobre todo, el pago post mortem; verificar que Pemex agilice los trámites del pago de las quincenas, además que paguen en tiempo y forma las pólizas que tienen que pagar”.



Así mismo señaló que hay muchos compañeros y compañeras «andan vueltas y vueltas, sin que nadie los apoye, porque el departamento de jubilados está cerrado, no hay nadie que los apoye, están indefensos».



“Por esos es que buscamos un cambio, por eso me he animado aceptar la candidatura, para que realmente los jubilados y pensionado tengan quien los apoye y oriente, no estén indefensos ante la bola de buitres del departamento de jubilados, como están en estos momentos”.



De igual forma puntualizó que en estos momentos en el hospital, no hay quien los apoye, no hay medicinas, y los jubilados ya no tienen dinero para comprar sus medicamentos de control, ya que son muy caros, y en el hospital de Pemex, «no hay ni un mejoral», y nuestros delegado y comisionados donde están, por eso queremos realmente un cambio.

Por: Gabino Escamilla Hernández