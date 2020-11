Fuga de gas moviliza a bomberos en Tuxpan

Tuxpan, Ver.- A 8 meses de la pandemia el personal de higiene y limpieza solicitó sus pagos los cuales que ya trabajaron no les han pagado, a lo que les informaron, que ellos por su categoría no esta incluido el concepto de infecto-contagiosidad; sin embargo, deben de realizar lavado de cómodos orinales, manejo de excrementos de pacientes infectados de coronavirus, por lo cual al no tener pago inmediato no acudirán a cubrir áreas reconvertidas para pacientes contagiados del virus.

Ante esto las oficinas sindicales sólo les respondieron que les aconsejan no parar labores ya que entonces se meterían en problemas y que mejor lo manifestaran por escrito y que ellos verían con los directivos, con los cuales tienen buena relación que al fin y al cabo llevan trabajando así 4 años y que por qué hasta ahora se quejan ya que en las pasadas Comisiones de Seguridad e Higiene les entregó una administración con un hospital que se está cayendo a pedazos poniendo de ejemplo en laboratorio que nunca reportaron la caída de techo y ahora ellos están resolviendo cosas que tienen años descompuestas.

«Nos informaron que con gusto recibirán nuestro escrito con firma y matricula pero tenemos miedo a represalias » así lo dice a esta redacción personal de limpieza.

Lo que nos contestaron es que la jefa de personal se enfermo de Covid y no hubo quien enviara la relación de pagos y que al enviarlo en las oficinas delegacionales de Xalapa se equivocaron, en donde esta a cargo de los pagos el Lic. Bonifacio Ríos López encargado de la Jefatura de Desarrollo de Personal, Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y que dieron indicación de registrar en la plataforma «Registros Empleados Bono Covid» a través de la dirección electrónica http: //siap.imss.gob.mx/ registroempleadosbonocovid para que lo apliquen en las unidades médicas a las categorías que están en la primera línea de batalla los cuales serán asignados por los jefes de personal, titulares de las unidades de personal y atención médica así como por el secretario de trabajo del Hospital General de Sub. Zona núm. 26 Tuxpan, Hospital General de Zona núm. 28 Martínez de la Torre.

Foto: El HeraldodeTuxpan

Al inicio de la reconversión de hospitales se asignó empleados para asistencia de limpieza de las áreas Covid y que por instrucciones de nivel central se debe de llegar su pago a tiempo como lo han estado haciendo en otras categorías por orden de Lic. Francisca López Estrada, quien es encargada del Departamento Delegacional de Personal, sin embargo, los pagos se han retrasado tanto para enfermeras, médicos generales y empleados de higiene y limpieza; pero a jefes coordinadores y directivos su pago es puntual correspondiente a su sueldo.

Que esta excediendo a más de 20 mil pesos por quincena, mientras que un empleado de higiene y limpieza , camilleros su pago no rebasa 3 mil pesos.

Redacción Noreste