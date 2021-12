Funcionarios municipales dejarán “acomodados” a familiares, acusan trabajadores de Parques y Jardines en Xalapa

Xalapa, Veracruz.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez recomendó a la población en Veracruz, que durante los festejos navideños se evite el uso de pirotecnia y no se manejen vehículos cuando se haya consumido alcohol.

“Para evitar accidentes recuerda no usar pirotecnia, si consumes alcohol no manejes y no bajes la guardia, continúa respetando las medidas básicas de prevención”