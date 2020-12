Fundación Vida Silvestre se instala en Gutiérrez Zamora

El Partido del Trabajo celebra un triunfo más de la 4T. Gracias a la 4T el fueron constitucional del que gozaba el presidente de la República se eliminó y con ello los funcionarios que aún gozan de él se les quitará, por ello de ahora en adelante todos los ciudadanos, civiles, militares y funcionarios públicos ante la ley seremos iguales. Las leyes se aplicarán por igual a todos.

El Partido del Trabajo celebra los avances que se han realizado con la 4T.

En otro contexto, ya se observan los cuartos de guerra políticos que construyen los conservadores para vencer la 4T. Los neoliberales se aglutinan para vencer a los que creen más vulnerables, al verdadero pueblo de México. Ignoran que estamos preparados para vencerlos otra vez en las urnas. El proceso del 2020-2021 será la puntilla que reciban los conservadores. Se acabaron las canonjías, la impunidad y la corrupción a las que estaban acostumbrados. Por ello, el PT felicita a los empresarios que hoy muestran sensibilidad y apoyan las iniciativas y políticas económicas impulsadas por AMLO.



En el ámbito estatal. Hace ocho días el PT manifestó que la SEDARPA se ha convertido en un elefante blanco, toda vez, que el secretario cobra sin merecerlo cada 15 días. En su comparecencia señala que los recursos llegan desfasados; sin embargo, no dice que teniéndolos, omite aplicarlos correctamente, como vienen etiquetados. Sólo se toma fotos en el parque de “Doña Falla”, donde productores expenden sus productos por falta de apoyos por parte del responsable de esta secretaría. Urge su sustitución.



En otro tema. Es de reconocer que se pervive un cambio en la SSP. el titular esta entregando buenos resultados, se observa que el nivel de delitos va a la baja. La prevención está funcionando; reconocemos el trabajo del secretario y lo conminamos a continuar dando garantías de seguridad pública a todos los veracruzanos. Ese rubro tan sentido por la sociedad, debe seguir manteniéndose a la baja.



En otro punto. El partido del trabajo manifiesta que la iglesia debe de ser respetuosa, ya que que no es correcto que hagan críticas a la ligera a ningún orden de gobierno, toda vez que su labor es espiritual y a eso deben abocarse. Sus opiniones deben ser escuchadas pero no acatadas por la sociedad. En Veracruz existe diversidad de opiniones en lo político y religioso. Pero también como veracruzanos estamos a favor de la honestidad y en contra de la impunidad.

Por último. El PT hace un llamado de atención al alcalde de Xalapa; éste se ha manifestado en contra de la iniciativa privada; es decir, contra el sector empresarial. Declarando cosas obvias, demuestra su desacuerdo con la creación de fuentes de trabajo. Olvida que son los pequeños, medianos y grandes empresarios la fuente de los ingresos del Estado. Olvida que por dichas fuentes de empleo se crea riqueza; de la cual él se beneficia y cobra su exorbitante salario. Sin recato alguno, “aclara” que se sacó de contexto lo expresado en este sentido; sin embargo, el no reconocer su error, lo hace más grave.

