Futbolista es suspendido tres partidos por tocar partes íntimas de un rival

México.- Luego de disputarse los partidos de repechaje en la Liga MX, se dio a conocer como quedaron los encuentros de la Liguilla.

Cabe resaltar, que después de muchos años están dentro los cuatro grandes del futbol mexicano, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, quienes buscarán coronarse este torneo.

Foto: Web

Los cotejos, con fecha y horario por confirmar, quedaron de la siguiente forma:

León vs Puebla

Pumas vs Pachuca

América vs Chivas

Cruz Azul vs Tigres

Foto: Web

¿Qué es y cómo se juega la Liguilla?

Liguilla es el nombre que reciben los Playoffs de la Liga MX en los que ocho equipos juegan series de acuerdo a su clasificación en la fase regular.

Se juegan rondas de Cuartos de Final, Semifinales y Final a Ida y Vuelta. En Cuartos de Final se juegan partidos: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, siempre abriendo en casa del menor clasificado y cerrando con los rankeados del 1 al 4 como locales.

Los goles de visitante son el primer criterio de desempate en Cuartos y Semifinales; el segundo es la posición en la tabla.

Para Semifinales, los partidos quedarán definidos de acuerdo al lugar que ocuparon en la fase regular. El mejor clasificado durante las 17 fechas se medirá al peor ubicado; los otros dos clubes protagonizarán la segunda serie.

Con información de Medio Tiempo