Gabriel Boric realiza su tercer cambio de gabinete en año y medio

Chile.– El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó este miércoles su tercer cambio de gabinete en poco menos de año y medio y removió a los ministros de Educación, Minería, Bienes Nacionales y Cultura.

Los ministros Marco Antonio Ávila (Educación), Marcela Hernando (Minería), Javiera Toro (Bienes Nacionales) y Jaime de Aguirre (Cultura) serán sustituidos por Nicolás Cataldo, Aurora Williams, Marcela Sandoval y Carolina Arredondo, respectivamente.

El ajuste ocurre tras semanas de presiones por parte de la oposición y tras la renuncia el pasado viernes como ministro de Desarrollo Social de Giorgio Jackson, “mano derecha” de Boric y quien llevaba acorralado desde junio por una trama de supuestas subvenciones ilegales a fundaciones privadas, conocido como “Caso Convenio”.

La oposición de derecha y ultraderecha había condicionado las negociaciones de dos reformas clave (tributaria y de pensiones) a la salida de Jackson, pero el sábado subieron el tono y dijeron que no era “suficiente”.

El ajuste ministerial se interpreta así como una concesión hacia la oposición y ocurre un día antes de que los partidos de la derecha histórica, agrupados en la coalición Chile Vamos, acudan a La Moneda a petición del mandatario para retomar las negociaciones sobre la reforma tributaria y de pensiones, piedras angulares del programa oficial.

«Me hubiese gustado que este cambio de gabinete se diera en un clima político distinto, sin esa crispación tan protagonista de los últimos días”, apuntó el mandatario.

“Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones ahí donde ya están claros los diagnósticos desde hace años y si no avanzamos en acuerdos para poner fin, por ejemplo, al drama de las pensiones injustas”, añadió.