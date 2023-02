Gabriel García-Márquez – Entre México y Perú sólo habrá negocios

Cuando Ricardo Monreal dejó de combatir al presidente y a la 4T y se volvió de un disidente a un cuate, al que le habían cerrado las puertas de Palacio Nacional, y eso debió haber sido horrible, como diría Derbéz, algunos sospechaban que era un juego de ajedrez de novatos. Yo me pongo en contra de ustedes, para ver qué recojo en la cosecha. Así sucedió. El Monreal que vociferaba y pateaba el pesebre, se fue para nunca más volver. Atrás quedaron los días que, con Dante Delgado hacia dupla para venir a liberar al preso político, José Manuel del Rio Virgen, a Pacho Viejo, donde Cuitláhuac lo tenía bien apañado. El Augusto que gobierna a gusto, lo llamó una mañana y muchos entendieron que allí firmaron el Pacto de Gobernación: Tú te tranquilizas y te dejamos el gobierno de la Ciudad de México, por el otro lado no vas, dice ya sabes quién. Pues parece que la historia cuajó, porque Monreal hace poco visitó a su antigua rival, Claudia Sheinbaum, con quien se metía unos tiritos verbales y periodísticos, y lo paseo por donde ella gobierna, como si Monreal fuera a medir si cabe su alma y su escritorio en esas paredes. Dante se quedó huérfano, eso le pasa por confiado, tenía a Monreal embasado en primer lugar para ir por la presidencia de México, se le cayó, pero tiene a otro, Marcelo Ebrard Casaubon, a ese no lo podrán negociar con nada, o la bebe o la derrama. Veremos.

EN PLAYA DE VACAS

Los nombres de pueblos y aldeas veracruzanas, suelen ser como los de los nombres de los antiguos territorios apaches o sioux o las tribus chiricahuas. Flor de la montaña o Amanecer en Crepúsculo, solían llamarse. En la traducción al español. O gringo. Por la Cuenca del Papaloapan hay muchos pueblos o colonias llamados con el nombre de Matas: Mata Tenatito, Mata Cocuite, Mata de Piocha, Mata de Uva, Mata Redonda, Mata Coyol, que seguramente eran porque allí encontrarían una mata, en fin, saldrían los nombres por las matas y así han sido las costumbres y usos de los pueblos para bautizarlos. Toco el tema porque hace unos días, muy temprano, en hora de lechero, 6:30, partí para Veracruz y Boca del Río, en el camino me acordé de Playa de Vacas, que debió haberse llamado así, porque seguro ahí iban en la antigüedad las vacas a tomar agua y a lo mejor hasta hicieron su playa, para darse un chapuzón. Es un lugar del municipio de Medellín, pero yo lo marco como de Boca del Río, donde al pie del rio Jamapa han creado lugares de albercas y sitios de alquiler para eventos, allí, por ejemplo, se casó mi sobrina Fer con el lord inglés, súbdito del ahora papayón rey de Inglaterra. Pero para mí es famoso porque ahí hago mi pedido de tamales de elote y bollitos, al pie de la carretera donde una señora se pone a prepararlos a la vista de todos y a venderlos, a la leña, cocidos de campeonato, el sitio se llama ‘Tamales Athena’, y pueden hacer sus pedidos al 229 1680221. Yo mero le hablo a la ñora, la señora Rosy o Karina o doña Mary, le digo, habla quién escribe en Notiver, porque así me descubrió el primer día que le fui a comprar, me dijo: ‘Yo lo leo en Notiver’, le hago mi pedido, que normalmente son de unos 20 o 30, dependiendo a quién le regale en mi aldea, los de carne valen 18 pesos los de carne y 15 los bollitos. Así lo hice. Ya compro menos porque en Orizaba hay una señora que también los hace, por pedido, y de vez en cuando le pido algunos. Ahí va un teléfono por si se animan los chayoteros, hago promoción a la gastronomía veracruzana, para consumir lo que Veracruz produce: 272 130 0390.

