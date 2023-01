Gabriel García-Márquez – Las mineras canadienses en aprietos

La nota del Buen Tono, plasma que hubo en Rio Blanco una protesta en contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. “¡Fuera Cuitláhuac!”, se leía en unas mantas. Cada 7 de enero de hace añisimos, el gobierno federal solía enviar a un representante, que luego llegaba hasta el secretario del Trabajo, quien, junto al gobernador en turno, llegaban a hacer una guardia de honor por aquellos obreros que cayeron y son llamados Mártires de Rio Blanco. Era su historia de 1907. Wikipedia: Huelga de Obreros amotinados frente a la fábrica de Río Blanco, 6 de enero de 1907 en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, en Veracruz, México, la mayor fábrica del porfiriato en este rubro, el 7 de enero de 1907, que se extendió a las fábricas aledañas de Nogales y Santa Rosa’. Había 6 mil trabajadores, y dicen que de allí nació aquella orden porfirista de ‘Mátelos en caliente’, aunque otros historiadores lo niegan. El asunto es que por años los funcionarios estatales y federales dejaron de venir. Era más el caldo que las albóndigas. Ayer ocurrió, sucede que, desde hace algunos meses, gente de Rio Blanco y la región protestan y exige al gobierno federal y estatal, que no vayan a utilizar un Campo grande de futbol y béisbol, porque lo quieren transformar en la Universidad Benito Juárez, donde solo tendrán 40 alumnos y la gente a futuro piensa que son un fracaso, y cuando acabe este gobierno terminaran por cerrarlas. La gente protestó, como es su derecho, y empleados del municipio pretendieron quitarles las lonas, porque, decían, lastimaban al gobernador bailarín y a la secretaria, Luisa María Alcalde, que seguro ni sabe dónde queda Rio Blanco. Ver para creer.

LA SALADA DEL METRO (Sheinbaum)

Claudia Sheinbaum, que busca ser presidente del país, está salada. No hay día que no se les aparezcan los fantasmas. Cuando aún no salíamos del soponcio de la Magistrada Copiona (Por mi raza hablará la copiadora) y la detención del Chapito Ovidio Guzmán, llegó el otro percance del Metro. La jefa de gobierno la agarraron como en el béisbol, fuera de base, andaba por Michoacán en gira para ser candidata de Morena, cuando ocurrió el alcance de trenes. Cuentan las redes sociales que, enterada del suceso, alquiló de inmediato y buscó un helicóptero para poder llegar adonde ya ocurrían un muerto y heridos y algunos atapados. Dos horas después llegó. Esta mujer ya debía renunciar o solicitar permiso y dejarle a Martí Batres el gobierno, porque ella anda en la tremolina con su famoso ‘Es Claudia’. Ayer mismo le metieron unos memes de criminal con ese texto y unos vagones del Metro. Es Claudia, decía el escrito. Y de asesina no la bajaron. ¿Qué ocurre con el Metro? Los conocedores dicen que cuando llegó la 4T con sus ahorros pinchones, dejaron de darle mantenimiento a esas líneas que mueven millones de usuarios, y por eso el accidente de la Línea 13, que dejó muertos y heridos y un asombro mundial. Tuvo que entrar Carlos Slim con su billete, a rescatarlo, porque este gobierno se ha quedado sin dinero para lo más usual, que es el mantenimiento de su transporte público. Uno, sin ser gran conocedor de las cosas, sabe que estos trenes no pueden chocar, ni por alcance ni de frente, que cuando traen a equis metros el otro tren, hay un sensor que alerta y hace detener el tren de inmediato. Pero se supone, dicen los que saben., que estos ni para reponer los sensores tienen dinero. Igual pasa en el Aeropuerto de Ciudad de México, allí no han chocado aviones, porque los pilotos son muy truchas, chingones (palabra francesa) pues, en la aviación mexicana hemos sido degradados por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y nos han degradado a Categoría 2, después de que hemos estado en la categoría 1 por muchísimos años. En el año 2010 nos ocurrió, pero el gobierno federal con Felipe Calderón de presidente, les dio un jalón de orejas a los funcionarios y recompuso el asunto y en 4 meses ya estábamos en Categoría 1. Este lio ya lleva un año y medio sin solucionar, y no tienen para cuando. Ahora nadie le sabe al asunto, los nuevos de la 4T, lo único que conocían de volar era ver las palomas en su casa cuando llegaban a cagarrutear, pero de aeropuertos y seguridad en la aviación, no saben nada. Es el riesgo de querer ahorrar dinero para usarlo en asuntos de votos y dejar todo al garete. Bien lo decía Monsiváis: ‘estábamos mejor cuando estábamos peor’.

