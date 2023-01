Gabriel García-Márquez – Súper Peso Vs Súper Inflación

Sus corifeos y seguidores tañen las campanas de la libertad, no las del Cura Hidalgo, porque Ricardo Ahued Bardahuil (Pachuca, Hidalgo, 65 años), alcalde jalapeño anunció a tirios y troyanos que él si cumple con la patria. Sucede que, desde el palacio de enfrente, dijo que gastó todos los recursos aplicados y que no hizo ni hará ninguna devolución a la Federación (como otros, incluido el góber, campeón de los subejercicios). Dijo: “No hay devolución hasta ahora de recursos, al final del cierre nos vamos a dar cuenta con estimaciones y finiquitos, y estimamos que no habrá porque hicimos una fórmula de mayor inversión en cada fondo para que no tuviéramos que regresar nada”. Excelente. Es criminal que los gobiernos no gasten los recursos asignados, debía haber una clausula en la Constitución donde sean juzgados por ello, el mismo Ahued, cuando era senador, expuso que ‘como senador propuso castigar a los servidores públicos que tuvieran subejercicio en sus cuentas públicas, por lo que no podrían incurrir en ello’, ahí tiene al suplente Ernesto Pérez Astorga para que, desde el Senado, llamen a cuentas al gobierno de Veracruz, campeón de devolver dinero a la Federación. Por último, sonriente aseguró: Estamos contentos que no va a haber devolución alguna del 2022 y todo se invirtió en obras y acciones en beneficio para los ciudadanos y para rescatar Xalapa. Está bien.

CON JUAN PABLO VILLEGAS

Mañana de media semana. Había quedado con el profesor, músico y maestro Juan Pablo Villegas, que se repone de una enfermedad en Ciudad de México y venía a su tierra adoptiva, Orizaba, entonces me llamó para tomar un café y desayunar en el Orbe, a escasos cien metros de dónde vive. Así lo hicimos. Me dio gusto verlo repuesto, no le miraba desde que hace unos meses presentó su libro sobre sus vivencias, en el IRBAO, el instituto que ha dirigido desde una buena parte de su vida. Llegó acompañado de su yerno, Pedro Martínez, que lo cuida como si fuera un hijo al padre. Juan Pablo, de 85 años, tiene una trayectoria en este instituto de música y artes desde 1960, cuando el INBA lo envió a cuidar este inmueble y echarlo a andar con su talento. Tocaba el tema de su padre, hijo de un doctor zacatecano, Daniel Villegas Zapata (nada que ver con el revolucionario), narraba que su padre lo quería médico, pero a él le llamaba la música, el piano donde en casa había uno y así comenzó a aprender a tocarlo, hasta dominar a Bach y a Mozart y a todos los grandes. La medicina no era su ruta y se fue al Conservatorio, el padre llegó a ser médico de guardias presidenciales en tiempo del presidente Miguel Alemán Valdés. Llegaba gente y lo saludaba, el actor orizabeño, Iñaki Gurruchaga apareció y allí rememoramos al gran Sergio Tinoco Solar, pionero del cine experimental y creador de varias películas en 8 milímetros, de aquellas caseras que por ahí deben andar algunas, y Yo Mero quiero recuperar para entregarlas al Museo municipal de Orizaba. Luego la plática se fue sobre el hijo, que labora de Embajador en Rusia, Eduardo Villegas Megías, orizabeño, nacido en 1978, quien apenas llegó hace un par de meses y está moviendo la Embajada rumbo al mexicanismo. Ya le pidió a Paco Ignacio Taibo, que le apoye con libros mexicanos pues, en una librería que visitó, solo conocen a la gran Frida Kahlo. Eduardo habla 5 idiomas, decía Juan Pablo, y va por el ruso, en Polonia aprendió a hablar polaco en seis meses, hay gente que se le facilita el idioma. Ha cambiado la casa del embajador, la ha mexicanizado, este hombre que cuenta con el apoyo de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente AMLO, donde colaboraba a su lado como coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, con licenciatura y maestría en la UNAM, antes de ir a ver a Putin. Buena platica, Juan Pablo trae un milagro de la medicina, Dios lo cuidó en un momento donde andaba en los pasos difíciles de la curación. Y a ratos se le escurrían las lágrimas, pero fue buena reunión mañanera en el Orbe, donde el gerente, Marco Córdova y el dueño, Pepe Aranda Arrojo llegaron a saludarlo.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Enrutado a Veracruz