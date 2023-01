Gabriel García-Márquez – Vendrán cosas mejores para el 2023

Escribo estas líneas un 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Lo que el gobernador de Texas, Greg Abbot, hace, no es una inocentada, es una ojetada (palabra francesa). Este republicano, que trabaja de gobernador, mantiene un odio hacia los mexicanos y los inmigrantes que se le palpa en la piel, con todo y que es un discapacitado que debía tener mejor corazón. Hace mucho tiempo llena de camiones de inmigrantes y va y los baja en la casa de Kamala Harris, la vicepresidenta de Joe Biden, que es la encargada de la política migratoria de la Casa Blanca. Con un frio del demonio, en un país donde se están congelado y muriendo por el frio, el texano los hace bajar y los deja así, a la intemperie, valiéndole un soberano cacahuate su violación de los Derechos Humanos. El presidente AMLO lo recriminó en una de sus mañaneras, al más racista de los gobernadores texanos, le escribió y dijo: “Hay en Estados Unidos también un grupo antiinmigrante, como el gobernador de Texas, que a él se le atribuye esto de los camiones, que es algo totalmente inhumano. Puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad es muy inhumano y muy anticristiano, porque eso no se hace. Cómo a medianoche, con todo el frío que hay, se va a dejar ahí a migrantes”, exclamó.

Viene la Cumbre de los tres países y allí aprovechará para decirle a Biden y acuse a este texano insolente. Aunque el republicano le vale su presidente. Por lo pronto, aprovecha el presidente para un comercial, ya invitó al canadiense Trudeau para que su avión aterrice en el Felipe Ángeles, donde no se paran ni las moscas, está rogándole a Biden que el Air Force One, el avión más poderoso del mundo pueda aterrizar en el Felipe Ángeles, un aeropuerto olvidado y desierto y jodido. El Servicio Secreto, que es quien define esas cosillas, lo debe estar pensando, aunque Biden no sufriría por el traslado, lo traslada el Marine One, el helicóptero más poderoso del mundo. Veremos que dice, el presidente le dijo a Biden que la petición de que allí aterrice es política, se frota las manos solo de ver la cara de envidia de los conservadores, cuando vean el aparatote que traslada al hombre más poderoso del mundo, bajar entre los pinchurrientos aviones militares mexicas. Veremos.

REMEMBER THE ALAMO

Ayer que hablé de los guías turísticos, se me olvidó mencionar uno al que, cuando andaba en El Álamo, en San Antonio Texas, donde está el Museo de la paliza que les metió el general Antonio López de Santa Ana, en su guerra por los terrenos, los americanos no olvidaron que Santa Ana no tomó prisioneros, a todos los fusiló. La Batalla del Álamo (1836) terminó en derrota texana-americana. Luego se vengaron y agarraron dormido y empiernado con una mulata y crudo a mi general Santa Ana y lo hicieron rendirse, allí perdimos Texas y lugares circunvecinos. Pero el guía que narraba en español a unos turistas, que se calculan en 2.5 millones de visitantes cada año, hablaba pestes de los mexicanos, que éramos unos hijoesu, que no merecíamos vivir y entonces le dije que les duele porque fue una de las pocas guerras que perdieron, me vio de reojo y se fue. Menos mal, igual me hubiera surtido en venganza de David Croket y amigos que se atrincheraron en esa Batalla del Álamo, que John Wayne la hizo película y nos dejaron como unos desgraciados, y a ellos como unos pobrecitos. En sus subsecuentes guerras, incluidas las de Vietnam y los países árabes, cuando atacan en manada el grito es: “Remember The Álamo”, me imagino que para no dejar prisioneros. Así la historia de ese guía.

