Gana Ahued encuesta de Morena para candidatura a la presidencia municipal de Xalapa

Xalapa, Ver. – Maestros adheridos al Programa Nacional de Inglés de Veracruz se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, en Xalapa en reclamo al pago por tres meses de sueldo.

«Se nos está pidiendo que digamos trabajando con o sin recurso económico. Estamos molestia porque nos están diciendo que ya va a llegar y no lega. Ya estamos a 16 de abril, desde enero empezamos a trabajar. No es justo. Piden calidad de educación para los niños y no les pagan a sus maestros».