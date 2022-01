Gana la democracia en las Juntas Auxiliares de Venustiano Carranza

Poza Rica, Ver.- El Delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, visitó el municipio de Poza Rica para supervisar el avance en la construcción de la Universidad Benito Juárez en el fraccionamiento Kana, en compañía del presidente municipal Fernando Luis Remes Garza de esta ciudad.

Comentó que las quejas de los vecinos sobre afectaciones por las obras son infundadas ya que se cuenta con los permisos correspondientes y agregó que la escuela traerá beneficios a esta zona pues aumentará el valor de la plusvalía, además de brindar educación a jóvenes que quieran estudiar.



El funcionario explicó que la supervisión de las obras está a cargo de un Comité elegido para este asunto, y refirió que para su construcción se cuenta con todos los permisos correspondientes del Ayuntamiento; además se cumplen las normatividades como dotar de agua, drenaje, electricidad, además de lo relativo al uso de suelo.





Huerta señaló que ya hay inscritos cerca de 300 alumnos que antes del inicio de la primavera ya podrán usar estas instalaciones. Asimismo, comentó que la construcción de la Universidad traerá beneficios a la zona, como un incremento en la plusvalía del lugar.



Expresó que el asentamiento no fue concebido para perjudicar a la población y no es legal que los quejosos interrumpan las obras, ya que la calle no es propiedad del fraccionamiento sino del municipio.





Finalmente, el servidor público señaló que la construcción de la Universidad Benito Juárez debería ser recibida con alegría, porque permitirá incrementar el número de estudiantes en el nivel superior y además los pobladores del fraccionamiento también ser partícipes del crecimiento en el valor de su patrimonio.