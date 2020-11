Gato corrió a un elefante de su jardín en Tailandia

México.- El 17 de noviembre de 2019, apareció en Wuhan, China, el primer paciente diagnosticado con Coronavirus. Y este martes, un año después, usuarios de redes sociales le desearon “Feliz cumpleaños” al Covid con memes.

Y es que, después de ocho meses de confinamiento y “Nueva Normalidad” por el Coronavirus, las personas ya prefieren tomar con humor la pandemia. Por lo tanto, a 365 días de que se encontró el primer caso de SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, los usuarios compatieron imágenes de piñatas y hasta pasteles de éste.

Tal vez todos estaríamos planeando las posadas si alguien no se hubiera comido un murciélago en Wuhan”, escribió alguien. No obstante, hoy, meses después, no se sabe a ciencia cierta de dónde surgió el Coronavirus.