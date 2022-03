Gestionan llegada de la BUAP con las carreras de Contaduría, Agronomía y Enfermería

Venustiano Carranza, Pue.- Ante la situación de indigencia en la que vive una persona de la tercera edad, vecinos de la colonia Tepoquen han denunciado la situación y solicitaron el apoyo del DIF municipal que preside Patria Rodríguez de García, para que intervengan de manera legal y se obligue a los hijos que se hagan responsables de doña «Fidelita», puesto que cobran por ella la pensión de gobierno para la tercera edad, pero no goza de los beneficios.

Foto: Noreste

En este sentido, Noe calva Castañeda, así como Karina Itzel Céspedes y otros vecinos más, mencionaron que doña Fidelita lleva varios años sola pero que tiene dos hijos, uno de ellos con su esposa que viven en la colonia Agua Fría, quienes únicamente aparecen cuando la llevan a cobrar su pensión. «La bañan, la cambian, la peinan, la llevan a cobrar, la pasan a comer al mercado, la traen de regreso y se vuelven a olvidar de ella», dijeron.

Foto: Noreste

Explicaron que por su avanzada edad doña Fidelita ya no puede hacer algunas cosas por lo que pone en riesgo su vida, pues recientemente intentando quemar basura se incendió la leña que tenía recolectada y casi se calcina su pequeño hogar, sino fuera por el apoyo de los vecinos que rápido sofocaron el fuego.

Foto: Noreste

Añadieron que la situación de la «abuelita», es insalubre por las cosas que sale a recolectar, que como vecinos le ayudan con comida, agua o ropa limpia. Además de que tiene algunos meses sin energía eléctrica que no pagan sus hijos apesar de cobrar su pensión. «Pasaron los de CFE y les pedimos que no se la cortaran por tratarse de ella, pero mencionaron que no pidan que aunque el último recibo era de 60 pesos, ya había retrasado del pago de varios meses», manifestaron.

Foto: Noreste

Es por eso que solicitaron la intervención del DIF municipal a cargo de Paty Rodríguez, quien acudió al lugar acompañada de la directora María Elena Villaseñor Salazar y comprobaron el abandono en el que está la señora, turnando el caso al licenciado Yanko Estrada Paredes, Juez de Paz, quien ya está tomando cartas en el asunto.

Por Redacción Noreste