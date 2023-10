Gilberto Haaz Diez – Adan Augusto siempre no

· Juan Carlos Mezhua Campos buscará la gubernatura

Por Miguel Ángel Cristiani G.

Durante una conversación que se prolongó por más de dos horas y media, el ex alcalde de Zongolica Juan Carlos Mezhua Campos confirmó que buscará la gubernatura del estado de Veracruz, como candidato independiente, sin el apoyo de ninguno de los tradicionales partidos políticos.

En una primera parte de la plática, analiza la debacle de los partidos políticos “que ya fueron”; de la candidatura a la presidencia de Xóchitl Gálvez; así como del intento por generar alternativas ciudadanas diferentes.

Esto es lo que nos comentó:

PRI-PAN y PRD ya fueron, lo que le pasó a Xóchitl no se ustedes, pero yo creo que los partidos la jalaron hacia atrás, empezó muy fuerte, yo no sé si son culpables ni mucho menos y la verdad no me interesa averiguarlo, pero en el inconsciente mexicano está super incrustada la idea del perjuicio que estos tres partidos le han hecho al país. No sé por qué ni quien la sembró, pero es algo que está muy vigente en el intelecto de la gente.

Yo creo que el Frente ya fue, no veo como, puedan resurgir, pudieron haberlo hecho con Xóchitl si se hubieran mantenido alejados, esa es una apreciación personal, pero siempre lo protagónico les gana, la llevaron a sus sedes los tres y ve la última encuesta.

Veo muy complicado para estos tres partidos y justamente es lo que estamos tratando nosotros de hacer, generar alternativas diferentes, hay gente muy valiosa, más allá de las militancias partidistas, hay reconocidos ciudadanos que yo creo que tienen que empezar a buscar -todos debemos empezar a buscar caminos- que no nos cuelguen los pasados desastrosos de los partidos.

Independientemente de que algunas cosas son inventadas y tienen que ver con la campaña propagandística de los últimos años, la verdad es de que en muchísimos casos, los partidos abusaron y cometieron tropelías hasta con sus mismos militantes y eso es un problema grave, porque muchos buenos ciudadanos no encontraron el camino en sus propios partidos porque justamente esos partidos estaban absolutamente viciados. ¡Bueno, tuvimos a Duarte de gobernador! Esa es la bronca.

Creo justamente y es un tema de convicción, en lo personal, yo creo que muchos están así, ya le debemos a la vida, cuando tú tienes en la vida la bendición de tener tu familia, tener tu patrimonio, tener salud, ya que chingaos más quieres, ¡ya págale a la vida! Yo creo que hay mucha gente sana que le puede aportar a la vida. Y esto es experiencia al final de cuentas.

Los movimientos ciudadanos…yo no he visto gente que se vaya a los movimientos ciudadanos porque no hay gente que persiga recursos ni poder, hay mucha gente que actúa en buena onda, en buena lid, a favor de la sociedad. He visto médicos prestigiados ir a la sierra de Zongolica a dar consultas gratis y les dices oye ganaste algo…nada, es la satisfacción. He visto a organizaciones muy fuertes como Cadena, que por ejemplo, ayer me avisaron unos amigos, que van a operar a un niñito que cuesta 350 mil pesos y la hacen completamente gratis y tú dices ¿qué ganan ellos? Nada, la satisfacción, porque lo pueden hacer. La verdad a mí me da mucho gusto ver que hay mucha gente que ayuda.

Entonces el tema de la organización ciudadana, me parece que va en ese sentido, muchos pensamos en ese sentido, yo creo que es un error no meterse, dejar pasar, ya están agotadas algunas vías, pero muchas otras hay que abrirlas.

Hoy atravesamos por una coyuntura muy difícil para los partidos del frente, pero en algunos años van a tener el mismo problema en MORENA el desgaste de los partidos es normal, por los excesos y los excesos los tienen todos, ustedes los tienen a la vista, no hay necesidad de comentarlo. Los excesos ahí están.

La verdad es que la incultura política y la corrupción está en las venas de muchas personas y lamentablemente muchos grupos caciquiles del quehacer político no tienen decencia en el color, se van con el que está de moda, entonces, las personas no han cambiado desde hace cuarenta o cincuenta años, es lo mismo, nada más que con diferente color.

Continuará….

