Gilberto Haaz Diez – Aquel San Juan de Ulúa

Bitácora Política.

· Américo Zúñiga se reunió con periodistas

· La Reforma Energética para darle exagerado poder a la CFE

· Generará pérdidas hasta por 20 mil millones de pesos

Por Miguel Ángel Cristiani González

Américo Zúñiga luego de varios meses de permanecer en la sana distancia, de la pandemia y de la política, se reunió este miércoles con algunos periodistas xalapeños, con quienes abordó y respondió a distintos tópicos de actualidad, desde la Reforma Energética, la posición de los partidos de oposición, la dirigencia nacional y estatal del PRI, nos explicó su opinión sobre la actual administración municipal y sus obras, hasta los posibles escenarios que se podrán presentar en el futuro en las elecciones del 2024.

En principio el tema fue de la nueva reforma Energética, a lo que nos comentó que “lo que tiende es a dejar de hacer de Comisión Federal de Electricidad una empresa monopólica, a darle un exagerado poder a la CFE, que implica pérdidas a las empresas que ya estaban produciendo aquí, pérdidas hasta por 20 mil millones de pesos, ¿por qué? Van a generar litigios, van a causar litis, porque ellos ya están aquí desde hace mucho tiempo vendiendo paneles solares, los propios generadores eólicos y las hidroeléctrica.

A mi lo que me preocupa es la involución institucional del país, se han creado instituciones en áreas de generar desarrollo -piso parejo para las empresas y para las inversiones, se creó el CENASE, se creó la Comisión de Regulación Energética, se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no era otra cosa más que generar árbitros para darle certidumbre a las inversiones extranjeras que pudieran llegar al país. México necesita inversión, no es tan solo la inversión pública, necesitamos la inversión privada y la inversión internacional.

La inversión extranjera, llega a un país, si y solo si, hay reglas claras.

Nosotros hemos visto cómo nada más de una revisada de nuestra Ley Federal del Trabajo, se han ido ahuyentadas japoneses, alemanes, porque no han visto que eso contribuya a la competitividad, se han metido reformas para hacerlo, la generación de árbitros como la Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH eran herramientas de certidumbre jurídica y de competitividad para las empresas.

Ahora las quieren deshacer y ahora quieren hacer de la Comisión Federal de Electricidad, un órgano regulado y a la vez regulador, porque se le van a dar todas las atribuciones.

Sí creo que esta contra reforma, porque no es una reforma, es simple y sencillamente regresar a lo antiguamente se tenía, está quitando de un trancazo los avances institucionales que en materia energética se habían tenido.

Muchas reformas se habían criticado de Peña, la Educativa se criticó muchísimo, se echó para atrás, pero la Energética era una que no generaba tanto descontento en razón de los beneficios que venían aparejados, es más, era una reforma que le quitaba atribuciones al estado, para que fueran organismos autónomos, productos de la democracia, con gente calificada que iban a hacer ratificados por el Congreso, no eran empleados de gobierno y sale la reforma nueva.

Estamos viendo que la CFE está quebrada, hoy por hoy, no tiene la capacidad de energía que requiere el país, no la tiene, y al llevar a cabo esta contra reforma va a tener aún menos, porque el país se va a quedar sin la posibilidad de esas alianzas internacionales que podrían ayudar a la cogeneración nacional de la energía que necesitamos, para ser más competitivos.

Pero, además, la verdad es que los paneles solares son una chulada, la energía solar es gratuita, alguien que está pagando 1800 pesos al segundo día de instalación de los paneles solares ya va a empezar a pagar cuarenta pesos y eso es lo que a los ojos cuatro teístas, es un pecado brutal. Porque como es posible que el sol sea una competencia desleal con respecto a la empresa que es de los mexicanos.

Es esa la soberanía que están defendiendo, pero totalmente equivocada, lo que más me asusta, lo que más me enoja, lo que más me motiva ahorita a expresar mi descontento y mi preocupación, es la postura del PRI.

Lo que pasa es que el país no está para tibiezas, a mi me queda claro, que toda la dirigencia nacional de mi partido, toda la dirigencia, es decir, todas las secretarías, no ubico ahorita una que se haya quedado fuera, se trasladó a San Lázaro, te puedo decir sus nombres completos, todos son ahora diputados federales, por la vía plurinominal, sin embargo, aún los diputados plurinominales, llegan ahí por una cantidad de votos, aunque sea de manera indirecta, todos los mexicanos que votaron por el PRI, que son los que le dieron oportunidad a ellos para que fueran hoy representantes populares, votaron por contrapesos, votaron porque haya en México equilibrios, votaron porque exista una oposición que robustezca la calidad democrática de la nación.

La postura con tibiezas de una reforma, que el propio PRI había votado, había impulsado, y que ojo, algunos de los que ahora son diputados, en la reforma de Peña Nieto, también lo eran, como es el caso del presidente del partido, la impulsaron y la votaron. No, no llamaron a consultas, no llamaron a foros, no llamaros a expertos y técnicos, con convicción y con un sentido de patriotismo y desarrollo la votaron, con todo el conocimiento. Hoy eso es lo que se quiere echar para atrás y eso es lo que creo que no se vale, porque están traicionando el voto de todos los mexicanos. Yo lo digo no como ex candidato, lo digo como persona que también votó, porque mi voto único, ese también contó para que estos señores llegaran.

Entonces sí hay un compromiso con el electorado, si hay un compromiso con el país, los que están ahí, están ahí porque la gente quiso que hubiera contra pesos, porque la gente quiso que hubiera mejores equilibrios, porque la gente quiso que hubiera fortalecimiento institucional. No lo digo porque sean anti López o Cuatro T, lo digo porque necesitaban democracia.”

Entonces le preguntamos a Américo Zúñiga cual es la posición de la dirigencia estatal del PRI, cuyo presidente habrá de emigrar también hacia el Congreso del Estado como diputado plurinominal y la respuesta vale la pena, compartirla en otra próxima Bitácora Política Veracruzana.

Esta es opinión personal del columnista

