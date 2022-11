Gilberto Haaz Diez – Caminando el río

TRAS LA VERDAD

Desde la sede del Senado de la República, coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, acusó de manera personal a Layda Sansores y a Claudia Sheinbaum, a quienes señaló como aquellos que pretenden acabarlo; mientras que, a pesar de aludir a las amenazas políticas del presidente López, prefirió omitir su nombre.

Casi media hora ocupó para responder a preguntas de periodistas y quejarse de sus oponentes quienes, dijo, escogieron el camino sin retorno

Advirtió: “Yo lo dije, es un camino sin retorno, quienes diseñaron esta estrategia con asesores extranjeros, no saben la conclusión y la conclusión normalmente, cuando hay este tipo de divisiones y purgas, es que el movimiento se disuelva y no se logre la ratificación del triunfo electoral”. Obvio, se refería a Claudia, a quien el mismo López le dijo que no contratara asesores extranjeros, quienes no saben de política y cobran mucho.

También dijo: “Pero allá ellos, son los que han iniciado esta guerra, y yo no me voy a dejar, pues es a partir de la sucesión adelantada (iniciada por AMLO), y eso apenas se comienza, pero por supuesto que hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala”. Por aquello de las acusaciones de Layda Sansores, a quien calificó de delincuente.

Al senador lo acompañaron, aproximadamente de 15 senadores de Morena; unos iban otros venía, estaban en sesión de Pleno. Entre los que le dieron el espaldarazo en ese momento, estuvieron el presidente del Senado, Alejandro Armenta, Jaime Bonilla y José Ramón Enríquez y otros más. En la conferencia hubo una veintena de reporteros. El senador Monreal aseguró que les costará trabajo destruirlo como se lo han propuesto sus oponentes políticos al interior de su partido. Los tránsfugas siempre han sido así de belicosos.

Bueno hasta reforzó sus comentarios con la palabra de Dios, seguramente para atraer a los católicos. Señaló que: “Y que no tenemos de ninguna manera declinación por nada, por nadie, vamos a llegar hasta el final; no tengo miedo más que de Dios, solo tengo miedo de Dios, tengo temor de Dios, y a él me encomiendo todos los días. Si van a atacarme o a destruirme, que comiencen, porque les va a costar trabajo”. Impensable que un miembro de la “izquierda moderada” base su confianza en Dios, al igual que AMLO. Se prenden de la religión católica, aunque éste último más cerca de la cristina.

Monreal no soportó la nueva embestida de Layda, quien violó la suspensión de amparo que le fuera concedida al senador. Precisamente el martes pasado, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, volvió a lanzar acusaciones en la televisión pública del estado, pidiendo que Monreal debe salir de Morena; además acusó a él y a su hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, de acumular 48 propiedades en Zacatecas y lucrar con la política junto al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Monreal respondió que él no es responsable de los actos de sus hermanos y los datos de su patrimonio son públicos, están en su declaración patrimonial.

Frente a la violación de la suspensión del amparo y por los delitos que la acusó ante la FGR, Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política solicitó el desafuero de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Dijo que debe comparecer ante la justicia por espionaje, intervención de llamadas telefónicas, y peculado.Insistiría: “Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada”.

Y lanzó la advertencia política para AMLO: “En el Senado no se aprobará al vapor la reforma electoral”. Iniciativa que busca desaparecer al INE. “Pero no vamos a aprobar al vapor lo que ellos hagan, se los digo con toda honestidad. El Senado va a actuar con responsabilidad para poder garantizar que la democracia prevalezca, no vamos a precipitar, ni vamos tampoco simplemente a ratificar” ¿Terminó aquello de no mover ni una coma? ¿Y el resto de morenistas están de acuerdo con Monreal? Se le complican las cosas al presidente López, por eso se entretiene molestando a los organizadores, simpatizantes y promotores de la manifestación y marcha del domingo 13. Mientras en la casa de AMLO se alborotó la “jauría”, según palabras del senador.

Así las cosas, Ricardo Monreal denunció la fuerte embestida en su contra por militantes su propio partido. también anunció que en diciembre dará una noticia importante; los reporteros presionaron para que adelantara la información, aunque suponen que el senador definirá entonces si abandona o no las filas de Morena. Cuando Monreal buscó la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, AMLO no lo dejó llegar, pero le concedió la senaduría plurinominal, como premio de consolación. Ahora que quiere la candidatura a la Presidencia de la República, López tampoco lo quiere en la fiesta, no es “corcholata” de su preferencia.

Y siguió el senador. Dijo que no se va a dejar de nadie, porque no es ningún cobarde. Antes ya había dicho: “Claudia, frena su jauría”; por eso la interrogante de un reportero aludiendo a si se trataba de animales o de personas; por supuesto que se refirió a personas. Como van las cosas, para Ricardo, sus adversarios de partido siguen el “camino sin retorno”. Aseguró: «No les tengo miedo ni al poder ni a esta actitud de anticipación de la imposición”. Mensaje directo al presidente López.

Y los reporteros ¿Va a renunciar a Morena? Monreal respondió: «Vamos a ver, vamos a esperar a diciembre y sus Posadas»; enseguida alegremente entonó un breve canto: «Diciembre me gustó pa que te vayas que sea tu cruel adiós mi Navidad, no quiero comenzar el Año Nuevo con este amor que me hace tanto mal, y ya después, que pase mucho tiempo,

que estés arrepentido…». Amenaza entrelineas.

Reiteradamente insistió en que hay elementos contundentes para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite a la Cámara de Diputados el desafuero de la gobernadora para ejercer acción penal en su contra. Va con todo Ricardo Monreal; pero, lucha solo contra el poder del presidente y su “jauría”.

Una vez más: «No hay forma de que se escape, es decir, para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicana o mexicana que viole la ley. Nosotros no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean voladores de la Constitución y la ley». Luego advirtió que no va a admitir que “la” aspirante al gobierno federal esté moviendo sus piezas en mi contra, no lo voy a aceptar. Porque mientras eso pasa, las ciudades están envejeciendo. Mientras se dedican a defenestrarme, las ciudades de Campeche y esta Ciudad de México se están deteriorando, con arraigo de la corrupción, del desorden y la anarquía”. En definitiva, la disputa no tiene manera de cesar. Lo lógico sería que lo dejen participar en igualdad de oportunidades, total, AMLO inclinará la decisión de su “charra encuesta”.

Conclusión: Ricardo Monreal insistió en que la sucesión adelantada está generando estragos internos; ahorita es conmigo, mañana será con Marcelo y entre ellos. Pero, es un error la sucesión adelantada. Miren donde nos tienen y me parece que, sin reglas claras, sin piso parejo esto será, la ley de la selva, la ley de la barbarie, la ley del troglodita y de momentos que no esperábamos tener” ¿Para quién fue el mensaje? Directo al presidente López Obrador, causante de todos los problemas.

Deseable que entre los mismos morenistas alcancen su propia destrucción, logren su extinción que con ahínco luchan por alcanzarla; nada de qué extrañarse, así han sido siempre.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

