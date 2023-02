Gilberto Haaz Diez – Día de la Candelaria (en Salinas)

Yon de Luisa apareció ante la televisión a informar lo que habían prometido, cuando la selección nacional fracasó, dijo en aquel entonces que en 60 días darían un informe para mejorar lo que no han podido y, como los cangrejos, van para atrás, porque antes al menos pasábamos la primera ronda mundialista y con este Tata Martino nos quedamos en la colita. Ni siquiera el cuarto partido, ya no el quinto anhelado. En aquel tiempo, todo el país enchilado le pedía la renuncia a este hombre que obedece a los intereses de las televisoras y es inamovible. Llegó totalmente palacio y habló y habló. Debió haber presentado su renuncia e inmediatamente informar. Cambiamos para seguir siendo iguales. Los daños al futbol mexicano, los comentaristas que saben de esto, Joserra, Faitelsson, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez y demás de las televisoras, han pedido un cambio total. Yon de Luisa puso unos curitas y se tomó un mejoral para el dolor de cabeza. México, Canadá y Estados Unidos son sedes del Mundial de 2026, allí ni debemos preocuparnos, porque no tenemos la obligación de calificar. Hemos fracasado en todo, en el femenil, en las subs, en todo. Dijo que les faltó comunicación con jugadores y clubes, que el entrenador que contrataron, ni caso les hacía (eso lo imagino yo mero), que se aferró a alinear al bulto de Funes Mori y dejar al Chicharito y al otro, Giménez, que juega en Europa y hace goles. Un Mea Culpa brotaba de su voz. De dientes para afuera. Todo cambia, pero no me voy. Estábamos mejor cuando estábamos peor, diría Monsiváis. El Repechaje se elimina, quitar esos repechajes donde casi todos calificaban, metiendo billete a las taquillas, pero permitiendo que los maletas equipos medianos calificarían, sin merecerlo. Habló de reducir a 7 los jugadores extranjeros, donde permiten 8, cuando debió haber sido 4 extranjeros y a la goma. Regresa el Ascenso y Descenso. Orgulloso dijo que hay un comité de selecciones con un hombre nuevo, pero que ahí estarían al frente Vergara de Chivas y Emilio Azcárraga del América. El de Pachuca, Jesús Martínez, los mandó por un tubo, es el hombre rebelde, el que más sabe de futbol, pero no lo dejan. Cuando la cosa se calentaba, FORO TV cortó la señal, faltó saber qué pasa con la prohibición de la misma FIFA, donde cada grupo o persona ni puede tener más de un equipo en propiedad, la multiplicidad, luego se supo que se elimina la multipropiedad (a buscar prestanombres). Faltó también anunciar permitir que la señal de la Selección Nacional la televisen quienes puedan pagarla, que serían todos, porque FOX y ESPN y Multimedios quieren entrarle, no solo Televisa y TV Azteca, que han tenido el monopolio de toda la vida. Cambiamos para seguir iguales, podría llamarse este capítulo del tal Yon de Luis y Mikel Arriola.

CARDENAS Y AMLO (ROMPIMIENTO)

El presidente AMLO ya anunció un rompimiento con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pasó a ser parte de sus adversarios políticos, dijo del hombre que inicio en la izquierda lo que ahora goza el mismo presidente, el poder en toda su extensión. Se había demorado, Cárdenas desde que llegó este gobierno, no ha visto con buenos ojos como se ejerce el poder, invocando el nombre de su padre, Lázaro Cárdenas, pero cayendo en los brazos de Simón Bolívar, como si Bolívar fuera nuestro, teniendo a Benito Juárez y próceres que le acompañan. Recuerdo alguna vez, en Las Animas, finca del empresario cafetalero, Manolo Fernández, en Xalapa, donde fui invitado a una cena de pocos, unos diez, Manolo y sus hijos y unos cuantos, de nosotros, al ingeniero todos le decíamos que él debió haber sido quien gobernara, era respetuoso, ni una palabra mala. Eso sí, invitó al anfitrión Manolo Fernández, su amigo personal, a que se sumara a su partido para invitarlo a ser candidato a gobernador de Veracruz, que Manolo hubiera (ah, esos hubiera) sido un excelente gobernador en este sexenio perdido en el que vivimos, Manolo no aceptó renunciar a su partido de toda la vida, pero esa es otra historia. Cárdenas se unió al movimiento ‘Colectivo por México’, que no ve bien esta forma de gobernar. Y AMLO se peyó, del verbo peido, palabra francesa.

MAURICIO KURI Y AMLO

El 5 de febrero es el día de la Constitución. Suele celebrarse en Querétaro, tierra que gobierna un orizabeño-queretano, Mauricio Kuri González. Hay un acueducto que Mauricio ya le entró con ganas y camina, pero quiere platicar con el presidente, para que le entre a la ampliación de la carretera 57. Esa misma mañana se reúne la Conago y Kuri ya le pidió al Preciso unos cinco minutos, para plantearle algo y el presidente aceptó. Cuando Kuri llegó como gobernador electo y le visitó en Palacio Nacional, supe que hubo buena química entre él y López Obrador. Hablaron mucho de Querétaro y los planes, también tocaron Orizaba, tierra de sus padres. AMLO le habló que conocía allí gente. Ahora lo abordará: “La idea es estar con el presidente. Tendremos la Conago y de ahí al Teatro de la República, regresar con el señor presidente y ahí le pedí unos minutos para poder tocar unos temas pendientes que tiene Querétaro”, dijo en su tuiter. Suerte, Mauricio. Seguro te lo concede.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – José Manuel del Río Virgen (MC)