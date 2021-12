Gilberto Haaz Diez – El aniversario de Luis Gutiérrez Príncipe

Por José Sobrevilla

“Nos volvemos a concentrar en este Zócalo democrático de la capital de la República”, dijo en el Zócalo de la CDMX a más de 250 mil personas (Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) al iniciar su mensaje por los primeros tres años de gobierno el presidente López Obrador. “Estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo se precipitó, seguimos de pie. Hemos resistido las adversidades y avanzamos en la transformación de la vida pública de México”.

Horas antes de su mensaje, los medios, la mayoría que en las conferencias mañaneras han sido duramente cuestionados fijaron postura: La revista Forbes (digital) “Los claroscuros de la 4T a tres años de gobierno. La llamada “cuarta transformación de México” cumple tres años y vive momentos decisivos a la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya administración avanza entre claroscuros políticos y económicos”[1]. El Financiero: “3 años de Gobierno de AMLO: Lo bueno, lo malo y lo feo, según la IP (Iniciativa Privada). La estabilidad financiera y márgenes de endeudamiento racionales están dentro de las políticas obradoristas ‘aplaudidas’ por los empresarios”[2]. El Economista: “Ven expertos pocos cambios en 3 años de López Obrador. Este miércoles, a las 5 de la tarde, el presidente convocó a sus simpatizantes a congregarse en el Zócalo de la Ciudad de México para rememorar su investidura”[3].

Sin embargo, en octubre pasado, 64% de las personas (en promedio) avalaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que representó el tercer registro más alto desde que comenzaran las mediciones de aprobación, y la cifra más alta desde octubre de 2019 (63%); esto de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por Consulta Mitofsky.

En un principio, en su arenga en el zócalo capitalino, hizo un recuento (que más parecía informe) de lo que él ha considerado sus logros; pero, además, ese mismo miércoles, se daba a conocer del aumento de 22% a los salarios mínimos para el próximo año y, al siguiente día, el jueves en la conferencia mañanera, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, daba un resumen pormenorizado. Con orgullo, el presidente también informaba que, durante sus primeros tres años de gobierno, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, BMV había crecido 19% y las reservas del Banco de México 15 por ciento, entre muchas otras cosas.

Pero, ¿por qué sus números de aprobación se han mantenido? Pese a lo que algunos grupos que no coinciden con su trabajo siguen afirmando es que la respuesta tal vez sea porque ha mantenido la percepción en la gente de que, como él lo dijo, “Atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos, de millones, cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor” como lo recalcó en su discurso.

Antes del mensaje, el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional ganaba los aplausos de los asistentes, igual que los demás grupos que amenizaron entre la algarabía de los presentes. Después, cuando comenzó su discurso, fue enumerando los puntos más importantes considerados logros de su gobierno en estos primeros tres años, pero cuando todo mundo esperaba la conclusión del mensaje-informe, agregó con mucho énfasis el mensaje político que fue lo que muchos han considerado parte fundamental de su discurso.

“Amigas y amigos”, dijo, lo más importante es que, entre todos, ya sentamos las bases para la transformación de nuestro país. Como nunca, en tres años ha cambiado la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo: la revolución de las consciencias, el “cambio de mentalidad” eso es lo más cercano a lo esencial, a lo mero principal, y eso es lo más cercano a lo irreversible. Pueden darle marcha atrás a lo material, pero no van a poder cambiar la consciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo de México.

Hoy se respeta la Constitución, existe legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir; hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie. Desde el poder Federal no se organizan fraudes electorales, como era antes.

El gobierno ya no representa a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias; se gobierna con austeridad y con autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. En la práctica no hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos, pero se les da preferencia a los pobres. “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Convencido, dijo que se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo. Se fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Se cuida y promueve el patrimonio cultural e histórico de México.

Agradeció a los legisladores la reciente autorización del presupuesto para el año próximo, especialmente a los de su movimiento por su respaldo, “consciente y en favor de la transformación”. “Muchas gracias, en nombre del pueblo de México (porque) tendremos recursos para atender por convicción y humanismo a los más desposeídos y necesitados de México. Ayudar a las pobres, no lo olvidemos, alivia el alma, mantiene tranquila la conciencia y alegra el corazón”.

“Pero este fraterno proceder implica también algo adicional, no poco importante: atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos, de millones, cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor.

“Nada bueno se puede esperar, en cambio, de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está —esto, para los jóvenes que quieran formarse y dedicarse al noble oficio de la política— en la frase del presidente Juárez: ‘Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada’.

“Nada se logra, y esto aplica en México y el mundo, con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal —que ya se fue, se está terminando esa pesadilla—, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Pues no… eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear.

“Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad. Y ello puede significar simpatía, no sólo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios.

“En abril del año próximo, con la consulta para la revocación del mandato, vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación, sabremos si vamos bien o no. Se le preguntará al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la Presidencia o que renuncie.

“Este ejercicio, este método creado por nosotros, elevado a rango constitucional, no sólo resolverá si me voy o me quedo, establecerá el procedimiento para hacer realidad el principio de que “el pueblo pone y el pueblo quita”. Ese sembrar, establecer en nuestro país un precedente. Nada de que ‘me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana’. No. El pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos y, si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo, revocación de mandato y para afuera.

“Por eso llamo a participar a todas y a todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas para poner en práctica el método de la revocación del mandato hasta convertirlo en un hábito democrático. Tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia. Por lo pronto, en estos tres años hemos demostrado que somos una gran nación, libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo, que lucha por la paz y que se encamina a ser una República justa, igualitaria, democrática y fraterna.

“Y eso ha sido una obra, repito, de todas y de todos, de un nosotros, que hoy está aquí representado por ustedes, mujeres y hombres libres y conscientes, protagonistas principales de la Cuarta Transformación de México. Gracias, pueblo de México, gracias de todo corazón. ¡Que viva México!

Con estas palabras concluyó el esperado mensaje por los primeros tres años de gobierno que, si bien tiene un gran respaldo en los grupos más necesitados, “los olvidados de otros regímenes de gobierno”, en las clases medias y algunas altas, siguen sonando los académicos, grupos empresariales… y se sigue escuchando que su administración ha presentado muchos “claro oscuros”, y que la transformación prometida está lejos de consumarse, y que en sus conferencias mañaneras él ha calificado como “grupos neoliberales” que quieren regresar al pasado y que están contra su gobierno.

Fue un mensaje político que por los siguientes días –seguramente– generará muchas opiniones en favor y en contra, pero es el reflejo preciso del momento que estamos viviendo.

Esta es una opinión personal del columnista

