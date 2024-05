Gilberto Haaz Diez – El debate presidencial

Domingo de último debate. Jugaban Cruz Azul-Monterrey en busca del otro finalista. Los tiempos parecían ir a tiempo extra y a uno le interesaba que terminara todo para ir al Debate. Era el último entre el esquirol de MC, el tal Máynez y el duelo de las dos punteras: Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. El de Dante Delgado jugó bien su papel. Xóchitl se contuvo porque cuando la acusaba (a ella la llamaba candidata del PRIAN y a Claudia doctora) del PRIAN de esos tiempos, Xóchitl tenía en la mano una tarjeta contra Dante Delgado, que también fue un prianista puro y gobernador interino, pero luego se supo que un asesor le dijo no te desgastes con éste, éste solo viene de golpeador de Morena, y así fue. Pero la que si salió a la escena fue Rocío Nahle, le exhibió Xóchitl las pruebas de Televisa y Reforma donde el yerno ya es multimillonario. Veracruz aparecía en ese Debate presidencial. Llamó la atención que Sheinbaum inició con los sucesos del 68, cuando ese evento era cercano al rumbo de Tlatelolco y se ufanaban en mencionar a los priístas, luego se fueron sobre el expresidente Calderón y Fox. Calderón reviro en un tuiter al otro día: “Bien Xóchitl. Aunque lo destacable de la matanza de Tlatelolco, es que López Obrador se hizo militante y dirigente del PRI cuando ya se sabía que había sido un crimen de Estado. “Calló como momia” y fue cómplice. Y todavía vienen a dar lecciones de moral”. Luego alguien comentó que en ese tiempo de Tlatelolco, AMLO estaba haciendo como Jaime Nunó un himno al PRI. La verdad es que todos ellos, Dante, AMLO, Monreal, Marcelo y compañía vinieron y mamaron del PRI, donde ahora reniegan y se convierten en santos. La marea Rosa había encumbrado a Xóchitl, llegaba con nuevos bríos, aunque los comentaristas de Televisa aseguran que le faltó más empuje. Todos dirán que ganaron. Cada uno de sus equipos dirán que son vencedores, pero eso se sabrá el día 2 de junio. Xóchitl le dejó ir dos obuses, el primero cuando le repitió que la llamaba ‘narcocandidata’ y al presidente ‘narco presidente’, porque aquel había ido más veces a Badiraguato a pactar con los delincuentes ya a abrazar a la mamá del Chapo, y a ella le criticó si no le había dicho al Papa, cuando lo vio en el Vaticano, que no era creyente y renegaba de Dios y por algo se pondría un vestido con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Claudia rehuía el debate. Eso lo dirá mañana mi equipo, respondía para evadir la andanada. ‘La suerte está echada’ (Alea iacdta est), dijo Julio César cuando cruzó el Rubicón. Xóchitl lo quiere cruzar, ese Rubicón que representa no un rio, el paso a la presidencia de México, donde en Veracruz, al menos, buscamos un cambio, porque no es posible repetir otro gobierno como este que nos tocó, donde ahora desalmadamente los tránsitos del Estado están saqueando a toda la población, en el Año de Hidalgo. Y se encontraron a una turba que querían detenerle los camiones que transportaban militantes y esa turbamulta se los surtieron como el Canelo.

Esta es opinión personal del columnista

