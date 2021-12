Gilberto Haaz Diez – El día de la espera

ACERTIJOS

Ultimo lunes del año 2021. Tomo camino rumbo a Veracruz, al llegar veo helicópteros volando, como si fuera serie de televisión como la de CSI Miami. Sobrevolaba unas torres de departamentos porque, enterado un poco después, unos malosos se metieron disfrazados de meseros y amarraron al personal de La Estancia Argentina, un buen restaurante en plaza Andamar, y se llevaron una lanota. Los sheriffes de Hugo Gutiérrez Mal-donado, por más que vieron el mar desde las alturas, no apañaron a nadie, como en la rola de los Tigres del Norte: ‘Del dinero y de Camelia, nunca más se supo nada’. Un incidente para terminar el año. Veracruz y Boca del Rio respiran turismo, di un rol por donde se pudo, hay mucho tráfico, señal de que ya se están llenado los hoteles para esperar ese amanecer de Fin de Año, y en el camino encontré al gran Rafa Gil, presidente de la Fundación ‘Cada niño una sonrisa’, una gente generosa y muy humana que siempre se acuerda de los jóvenes niños de Casa Hogar La Concordia, de Orizaba, lo cual se le agradece. Ahora comimos en el Akelarre de Flores Magón, unos pulpos encebollados y camarones al ajillo y lengua a la veracruzana y más tarde el café de desenpance en Don Justo, de Plaza Américas, con sus grandes tiendas vendiendo muy bien, para reponerse de la pandemia que tanto daño hizo a la humanidad. Y poquito más tarde lidiar con el regreso de la mugre autopista de Capufe, que ahora tiene colas de 50 minutos.

LO QUE PUEDE SER FAKE NEWS

En mi correo comenzó a llegar una nota, dizque del diario El Financiero, que bien puede ser fake news. Porque he buscado en todos los portales de Internet, incluido el periódico El País, de España, y nada ha salido de eso. Sucede que, dice esta nota, el gobierno de España no está en condiciones de otorgar el beneplácito al exgobernador Quirino Ordaz, para ser embajador de México en España. Debe ser fake news y no broma del 28 de diciembre, porque fue publicado el 27. Sin perfil diplomático, dice esta nota, ha sido rechazado. Y entonces me acordé de dos paisanos que han sido políticos y embajadores y cónsules, uno de ellos, Dante Delgado Rannauro, embajador de México en Italia, allá por el 1993-1994, y hacia buenas comelitonas en esa embajada, alguna vez llevó al chef cordobés, Toño Herrera, para que le sirviera la cena de Navidad o Año Nuevo. El otro veracruzano que hizo buen papel fue Fidel Herrera Beltrán, Cónsul en Barcelona (2015-2017), sitio donde alguna vez llegué y conocí ese consulado. Dos veracruzanos exgobernadores en el servicio exterior. Ambos, preparados y cultos, y buenos grillos y chingones. Por el incidente, me acordé de cuando Luis Echeverría Álvarez rompió relaciones diplomáticas, que no las teníamos, con España, cuando Francisco Franco mandó a ejecutar a garrote vil a dos disidentes terroristas españoles. Echeverría, que aspiraba a dirigir la ONU y a llevarse el Nobel de la paz, montó en cólera y de inmediato dio orden de suspender lo que se podía, y he allí que llegó la policía mexicana de migración a sacar a todos los pasajeros que volaban en Iberia rumbo a Madrid, y los españoles mentaban madre en su idioma. Joder, se escuchaba en los pasillos del avión, aquel año de 1974, presente lo tengo yo. No pasó nada, la actividad comercial continuó y más tarde volvieron los españoles y mexicanos a subirse a esos aviones. No faltaría mucho para que José López Portillo, cuyos antepasados fueron de Caparroso, iniciara relaciones diplomáticas con España y ahí la llevamos. Hasta apenas hace poco, cuando el presidente AMLO quiso que los gobernantes españoles, por aquello de La Conquista, le cantaran esa rola de: ‘Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado’. Pero lo único que le cantaron en respuesta, fue: ‘Dale a tu cuerpo alegría, Macarena…’, y lo mandar por un tubo a freír espárragos, pero esa es otra historia para otro día.

