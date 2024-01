Gilberto Haaz Diez – El elogio presidencial a Orizaba

Un día después en su mañanera, luego de haber visitado en Rio Blanco al evento de los Mártires, el presidente AMLO hizo un reconocimiento a Orizaba y Córdoba. Dijo: “Me gustó mucho que están los pueblos, sobre todo Orizaba, cuidadas las ciudades; que ojalá todos los presidentes municipales se preocupen por eso, son ciudades muy bellas de por sí, con un poco de arreglo, con luminarias, banquetas, mantener limpios todos los espacios públicos”. Eso vio de Orizaba. Lo que seguro no le dijeron es que el gobierno del estado de su gobernador abucheado no le ha dado ni un quinto partido por la mitad a Orizaba en dos años, quizá porque no es de su partido, y pese a ello, el alcalde Juan Manuel Diez y su Cabildo la han convertido en una ciudad turística, limpia y ordenada, con gran seguridad y grandes atractivos turísticos. Se agradece el elogio, presidente, mas turismo nos caerá por eso. Y véngase para acá cuando pueda, aquí es bienvenido y le mostraremos todo este Pueblo Mágico. (El video circula en redes)

EL RENACIMIENTO DEL TENIS

El tenis volvió a ponerse de moda. Ahora los torneos, desde los Open Abiertos hasta los de medio pelo, son transmitidos todos por ESPN y han logrado gran audiencia, tanto el masculino como el femenino. Desde la época en que Billie Jean King levantó un día la bandera de la igualdad salarial, en el Open de 1973, desde aquel tiempo las bolsas son iguales para hombres y mujeres. Yo Mero recuerdo en septiembre de 2021, cuando dos jovencitas de 18 años llegaron a la final de Nueva York, sin estar sembradas, entrando a la eliminación directa lograron la gloria de levantar el trofeo noeoyorkino del primero y segundo lugar. Desde allí, a la Raducanu le ha ido bien, al menos en la bolsa que ganó, que fue de 2.5 millones de dólares, y la otra chiquilla, Leyla Fernández, allí anda. Algunos dicen que fueron flor de un día, y no han vuelto a ganar otro torneo. Pero llegó la edad de los jóvenes, chamacos de 20 o 21 años, como el español Carlitos Alcaraz, que a su edad corta ya ganó también el Abierto de Estados Unidos, ese mismo torneo que ganó un mexicano llamado Rafael Pelón Osuna, cuando las raquetas eran de madera y el corazón latía para el tenis. A mi Mero me tocó estar en ese Flushing Meadow neoyorkino, cuando en los 80s fui a ver a Bjon Borg y John Mc Enroe y encontré en la galería de los ganadores, al Pelón Osuna, que levantó esa copa en el año 1963, siendo el primer latinoamericano en hacerlo. Aquí sus triunfos; US Open 1963 | 7-5 6-4 y 6-2 sobre Frank Froehling. Oro México 68 (exhibición). Wimbledon 1960 | Rafael Osuna / Dennis Ralston. US Open 1962 | Rafael Osuna / Antonio Palafox- Wimbledon 1963 | Rafael Osuna / Antonio Palafox. Oro México 68 (exhibición) | Rafael Osuna / Vicente Zarazúa. Copa Davis 1969 vs Australia. Era un espectáculo verlo jugar, vivió su vida muy alegre, se hizo de muchos amigos, así vivió su vida. Fueron 10 años de su primer Wimbledon hasta el último cuando le ganan a Australia. Curiosamente dijo: ‘Ya le ganamos a Australia, ya puedo morir en paz’. A los cinco días murió, a los cinco días ocurrió el accidente de avión en Monterrey”, relató Elena Osuna, su hermana. Ya no tenemos tenistas de competición, el último fue Raúl Ramírez en dobles y ahora, por primera vez en años, anuncian que la chica Renata Zarazúa llegó al 98 lugar y ya está entre las primeras 100 del top ten.

SAN JUANA SAN MARTIN

Sanjuana San Martin llegó como una periodista respetable a hacerse cargo de Notimex, la agencia mexicana. Fue creada en 1968 como una agencia gubernamental para informar al mundo, tenía corresponsales por todos lados, era agencia gubernamental como la tenían los cubanos con su panfleto de Granma y los rusos. Pero he aquí que la periodista galardonada con el Premio Nacional de Periodismo, llegó acusando a todos de corruptos, menos a ella, los dirigentes sindicales se apanicaron y le hicieron una huelga. Sanjuana se alió a la 4t y allí se plantó con el apoyo presidencial, que el mismo presidente decía desaparecerla porque para eso ya existían las ‘mañaneras’. La ahogaron y liquidaron, pero Sanjuana sorprendió al mundo, acusando a través de la revista Proceso digital, que el titular de la secretaria del Trabajo de la 4T, le pidió un moche del 20% de liquidaciones para la campaña de Claudia Sheinbaum, a lo que ella se negó y, dijo: “Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza, se nos ofreció solo 6% de los 256 millones entregados al sindicato junto a 14 millones en concepto de canasta”. Caras vemos, corazones no sabemos.

