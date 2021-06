Gilberto Haaz Diez-El esperado 6 de junio

Y cuando despertaron, ya estaban las elecciones. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Era el Día D para la elección. Los hunos y los hotros (Unamuno) lo esperaban con ansiedad. Tirios y troyanos se verían las caras en el ring de las boletas. Los que aspiran a seguir cómo vamos, y los que quieren detener la autocracia. Las redes sociales habían sacado lumbre, blandían sus armas chairos contra fifís. Los neoliberales contra los izquierdistas. La mañana que el gran Checo Pérez se levanta con el primer sitio en Fórmula Uno en Azerbaiyán y eso pone feliz a los mexicanos. La bandera y el Himno ondean en ese lugar. Amanece Orizaba, desde donde escribo con buen clima, fresco y poco de aire, habrá tiempo de Kennedy, o sea, buen tiempo cuando el Servicio Secreto le informaba de sus giras. Camino temprano las calles donde se ubican en las escuelas las casillas. Algunos demoran una hora formados, hay buena votación, Yo Mero voy al mediodía a la mía, en la escuela Revolución, cerca de donde vivo. En media hora salimos con los protocolos sanitarios marcados por el INE, ese Instituto que se eleva a los altares y que Lorenzo Córdova por la mañana llamó a la gente a votar, después que hiciera honores e izaran la gran Bandera Mexicana frente al INE. El presidente AMLO lo hace temprano, cerca de Palacio. Por las redes denuncian irregularidades, muchos camiones acarreando gente, llevando votantes a las casillas. Será la autoridad electoral la que fije posiciones y sanciones. El piso no está parejo, el supremo gobierno metiendo las narices donde no debe. Las televisoras cubren las mañanas con los incidentes, cada una de ellas ubican a sus mejores conductores y reporteros, desde los encumbrados hasta los más modestos. Será a partir de las 6 de la tarde cuando las encuestas de salida comiencen a arrojar resultados a boca de urna. Esperemos

LLEGANDO LAS SEIS.

6 de la tarde. Enciendo la tele y veo solo tres canales: Foro TV de Televisa, Milenio y Radio Fórmula, que tiene a sus estrellas, Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas y el desmadroso comunicador, Chumel Torres, ese equipo no lo tiene ni Obama, presume López Dóriga. Comienzan a circular las tendencias de salida. Critican en Radio Fórmula que el presidente esta vez, a diferencia de los otros presidentes que vivían en Los Pinos, el de ahora, AMLO no hizo cola, llegó con su esposa y votó muy rápido y solo alcanzó a decir al final Viva la democracia. Y se fue cuidado por el Estado Mayor Presidencial. A esta hora trascendía en los cintillos que el avión de la vicepresidenta Kamala Harris había tenido una avería y regresaba en el cielo de Guatemala a Estados Unidos, y no se sabía si cancelaban o vendría a México. Por la mañana Checo Prez cubrió de gloria el automovilismo mexicano, al igualar a Pedro Rodríguez, otro inolvidable corredor, como el dos veces ganador de un primer lugar en Fórmula Uno. Más tarde México jugaría la final contra Estados Unidos, donde el Tata Martino está muy enojao porque todos lo critican que no tiene un delantero número 9, él lo niega, le piden llamar a Chicharito en ausencia del gran lesionado, Raúl Jiménez, que aun aguarda reponerse. Porque Carlos Vela, otro 9 que juega en Estados Unidos, aun no deciden si viene a la selección. 15 gubernaturas, 500 asientos del Congreso y muchísimas alcaldías con regidurías y congresos estatales, eso se está jugando en este día 6 de junio. Salen los presidentes nacionales del partido. Por Husos horarios aún no se dan los del norte, los presidentes de Morena y PRI y el PAN y PRD, dan por ganadas muchas gubernaturas y el Congreso, pero todo esto se dará hasta que el INE, allá por las 10 de la noche, comience a dar sus encuestas de salidas y en la madrugada ya se irán conociendo quienes ganaron y cuantas y cuantos congresistas habrá en este futuro inmediato, para saber si habrá contrapesos y no se tendrán que autorizar o si se tendrán que quitar las comas a los envíos presidenciales. Tema para mañana.

