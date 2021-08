Gilberto Haaz Diez – El fracaso de Ana Guevara

*Y cuando despertaron, las medallas se esfumaron. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Ella podrá decir que no es su fracaso, porque ella no corre ni vuela, ni se echa clavados. Pero es la directora de Conade y esa Comisión del Deporte hizo agua en esta 4T. Claro, siempre hay que echarle la culpa al Covid. Los grandes conocedores del deporte, como José Ramón Fernández, que cubrió 6 o 7 olimpiadas y no sé cuántos mundiales, escribió: “Me sigue dando mucha tristeza ver a México en los últimos lugares”. Ocupamos, según los datos del medallero olímpico, el lugar 80 de los 83 países que ganaron alguna medalla. Para llorar. Y en una mañanera seguramente quien manda exculpará a Ana Guevara. Pero ella y nadie más es la culpable. Lo aseguran los conocedores. Faltas de apoyos económicos, había ocasiones que los deportistas no tenían ni para los pasajes para ir a entrenar a sus sedes y luego tenían que comprar sus ropas deportivas. La austeridad les mató las medallas. Atrás quedaron los días en que los grandes marchistas dominaban el mundo, cuando éramos tigres en clavados, en hombres y mujeres, cuando hasta en la hípica ganábamos medallas. Todo eso se fue al basurero de la historia. Ana Guevara se encargó de eso. Con 160 atletas las medallas escasearon. Ha sido tan fracaso, que entrenadores mexicanos tuvieron que emigrar a otros países a dirigir atletas, Egipto y Costa Rica, entre otros, y sumar medallas, para orgullo de México. Nada pasará. Cuando el año pasado, Ana Guevara entró a un conflicto de corrupción por un caso de Xalapa, la Secretaría de la Función Pública presentó una demanda, que atrajo la fiscalía general del Estado de Veracruz, donde varios empresarios señalaban a Ana Guevara de ser socia de esos cochupos. Fraude y extorsión un 22 de mayo del año pasado. Allí debió haber aprovechado el presidente AMLO para darle las gracias y cantarle las golondrinas, pero ella lo convenció d que era inocente y llevó al deporte olímpico al desastre. De las 10 medallas que pronosticó, solo llegan 4. Porque ni modo que los 7 cuartos lugares los tomen como medallas, aunque el presidente ha dicho que los recompensará, eso está bien. Nada pasará. Hasta en el béisbol, que el presidente le entiende un poco, hubo fracaso, perdieron con todos, hasta con Israel. Dieron pena. Ana Guevara se mantendrá firme. La próxima olimpiada, está a la vuelta de la esquina, en 3 años más se volverán a encontrar todos los deportistas, y seguro Ana Guevara se le verá al frente. Pobre país.

CARLOS PADILLA BECERRA

El otro que debe dar explicaciones, es el paisano veracruzano de raíces, Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano desde hace muchos años, dejado ahí por la recomendación de Vázquez Raña, un hombre que amaba el deporte y dio casi su vida por él. Carlos se quejaba de que la Conade no bajaba los recursos para los deportistas, y en mayo pasado no enviaban 27 millones que debían. Padilla Becerra, sin ser veracruzano, como Ricardo Ahued Bardahuil, que es hidalguense, llegó a Veracruz en tiempos de Rafael Hernández Ochoa y lo hizo alcalde de Xalapa, pero vino rápido la vendetta cuando Agustín Acosta Lagunes arribó y le dijeron que el nuevo góber no lo quería, que fuera ahuecando el ala. Y la ahuecó, se fue para nunca más volver. Tiempo también cuando Miguel Ángel Yunes Linares era diputado y cayó de la gracia de Acosta Lagunes y se marchó, y a su barco le llamó libertad, refugiándose en México con Humberto Lugo Gil en aeropuertos y Yunes se llevó a Padilla como director del Aeropuerto, pero esa es otra historia. Carlos Padilla Becerra debe dar explicaciones. Y deslindar sus culpas. Y Ana Guevara debe hacer las maletas. Otro que la acusó, fue el exdiputado federal, Ernesto D Alessio, expresidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, dijo que la Guevara acabó con el deporte en menos de 3 años de su gestión. Pues sí.

