Gilberto Haaz Diez – El fracaso de futbol

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado JUCOPO diputado Juan Javier Gómez Cazarín se reunió este viernes con el Grupo de los 10 columnistas y reporteros, en una amplia entrevista en la que comentó sobre su futuro político, sus aspiraciones y los candidatos a la gubernatura del estado por parte de MORENA.

El primero en preguntar fue Benjamín Domínguez quien le dijo que creo que el siguiente paso sería seguir en el Congreso, buscar la senaduría o la gubernatura, ahora que has conocido toda la problemática económica, política y social que existe en el estado, pero especialmente porque tienes sensibilidad política y la has demostrado muchas formas ¿aspirarías a la gubernatura?

Primero, hay que conocer bien Veracruz. No todos somos iguales, tenemos muy diferentes pensamientos diferentes, cultura e idiosincrasia, es totalmente diferente de la zona norte de la zona sur a la zona centro. Eso, la verdad, a mí me ha gustado mucho y enfocándome por eso. Enfocándome a su pregunta de que si quiero ser gobernador, claro que sí, quiero ser Gobernador, en algún momento de mi vida. Sé que tendré la oportunidad. Eso dios me lo dirá cuando, soy católico, siempre pongo dios por delante, pero quiero decirle que ahorita en este momento, no es el momento, yo estoy seguro que no es el momento para mí.

Conozco y respeto mucho a la gente que ha estado durante muchos años en el Movimiento. La cual me ha apoyado, yo pertenezco a una línea política. Y respeto a mi dirigencia y así lo digo, no porque hoy precisamente este inaugurando la Refinería de Dos Bocas. Yo estoy consciente, que creo que la que tiene más fuerza política en el estado de Veracruz para el cargo de Gobernador es Rocío Nahle.

Sobre mis aspiraciones yo creo que se me van a ir dando, en diciembre, yo puedo señalar. ¿Ya hacia dónde voy? Mientras quiero esperar y ver todos los panoramas políticos de mi partido, pero ahorita la verdad sé que no es el momento. Aunque me pusieron hasta en una encuesta y creo que salí con 3 puntos, sin hacerme mucha publicidad o algo

así. Quiero que mejor esos puntos se los sumen a mi Movimiento y a Rocío Nahle.

Para empezar, yo creo en la democracia y todos podemos manifestarnos, así como yo lo digo a lo mejor no es mi momento, pero claro que sí me gustaría ser gobernador en alguna etapa de mi vida, pero creo que sí hay otros personajes que pueden apuntalar y eso se les respeta, es un país democrático en nuestro partido peleamos mucho por la democracia, como para cerrar ahorita sí lo mencionaste bien, está Ricardo Ahued, Manuel Huerta, y hay otros personajes yo te puedo decir que creo más en los personajes que vienen de la vida interna de Veracruz y me voy otra vez al comentario de este amigo, de qué tiene que ser alguien que conozca la idiosincrasia del veracruzano, entonces no puede llegar alguien de fuera decir, quiero ser gobernador de Veracruz cuando apenas tiene 6 o 7 meses de recorrer el estado, eso sí ahí sí nos vamos, tiene que ser alguien que conozca el estado, que conozca bien la idiosincrasia del veracruzano.

Voy a esperar los tiempos, yo creo que de aquí a diciembre, ya va a haber un panorama más abierto, porque hay varios personajes que también mencionó ahorita justamente nuestro amigo Pepe Valencia, que se quieren apuntar también y creo que tienen todo el derecho, porque nuestro partido peleó por la democracia y ahorita no se pueden cerrar las puertas, al contrario tenemos que ser democráticos, los que opten como yo de esta postura pues bienvenido, a los que tienen derecho a participar y a manifestarse, pero entonces después de esa manifestación, yo voy a esperar a ver qué rumbo van a cada uno de ellos.

Claro que me que me siento con el derecho de participar en algún otro cargo de elección popular porque, hasta donde lo siento yo, creo que para empezar, me apasiona lo que hago y creo que lo he hecho bien y tengo derecho también a participar.

Repito de que si me gustaría ser gobernador, claro que sí tengo la tengo esa inquietud y sé que en su momento llegará el camino, me siento todavía joven, pero tengo que ser paciente y sé que este no es el momento, me falta todavía caminar más, yo siento que me falta caminar más para tener una aspiración a un cargo como lo es la gubernatura de Veracruz.

He recorrido el estado ya creo que cuatro veces, así de punta a punta, de Huayacocotla hasta Las Choapas o de Tampico el Alto hasta Agua Dulce, de lado a lado, de Jesús

Carranza a Tamiahua por donde me digan, ya lo caminé todo, pero siento que me falta más, entonces yo creo que también es este positivo aceptar cuando uno dice que le falta todavía para dar ese salto,

Claro que sí yo ahí sí le puedo decir voy a esperar los tiempos, pero si me creo ya capaz para ocupar un puesto de ese relieve, en cuanto a volver a estar en el Congreso yo siento que para empezar yo haría un daño, no me gustaría instalarme, imagínese para empezar, soy el primer diputado local en toda la historia que ocupa 2 veces en la Junta de Coordinación Política en el estado de Veracruz, son 6 años o sea estoy voy a cumplir un periodo de gobierno, entonces a abusar de estar otros 3 años no sería bueno ni para mí, ni para el movimiento, ni para mi partido, no creo que eso sea lo conveniente y la verdad pues eso y no lo quiero.

Le voy a le voy a comentar que qué me llevo con el compañero Sergio Gutiérrez, que tengo una relación de compañeros de del Movimiento, pero este yo no soy muy afín a ese tipo de promociones de andar este poniendo espectaculares en el estado, siento que lo que no es más que publicidad tiene que hablar es el trabajo es el mejor camino, yo cuando hice campaña dije que ni un solo espectacular no puse ni un espectacular, ni cuando fui candidato a municipal, ni cuando fui candidato a diputado local, siempre he dicho que ese dinero mejor lo invertimos en una calle o en algo que sirva a la gente que quedó chocada ese tipo de acciones, pero respeto el manejo que él tiene él sabrá por qué se maneja así, a lo mejor le ha funcionado, pero a mí aunque me funcionara, no estoy muy de acuerdo con estar gastando el dinero que le hace falta a la gente.

