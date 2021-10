Gilberto Haaz Diez – El gobernador fallido (Edomex)

ACERTIJOS

Hay gobernadores que se mueren por llegar a ser gobernadores. Muchos. Una gran mayoría llegan y son un fiasco. Un verdadero dolor de cabeza para sus pobladores porque no sirven para nada. Más que para cobrar y enriquecerse. Sobrarían ejemplos en el país. Pero uno de ellos, Alfredo del Mazo Maza, yo mero recuerdo que rogaba a su pariente, el presidente Peña Nieto, que lo dejara ser candidato a gobernador del estado, cuando el nenorro -que goza de cabal salud en España y juega golf y anda en la hueva echando novio con su modelo, Tania Ruiz, gracias al amparo del pacto de impunidad que hizo con el presidente AMLO-, no dejaba que el pariente fuera candidato y, de tanto rogar accedió, y el pillín de pelo engomado, que parece caricatura de un fantasma, ganó la elección. La última que ganará el PRI en ese estado, porque el trabajo desastroso de este gobernador del Estado de México, no hará que su partido conserve la victoria, por eso mismo el presidente AMLO ya promociona a la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez. Este tipejo, que mal gobierna a los del estado de México, ha permitido que día a día y mañana y noche tras noche, los asaltos a las combis se den con total impunidad. Un día él y su vecina, la Claudia Sheinbaum, que andan solo buscando reflectores, hicieron un pacto para acabar con ese flagelo de asaltos. ¿Por qué en tu país asaltan por un celular?, me dijo un amigo español en Madrid. Porque estos rufianes tienen un mercado donde los venden por unos cuantos pesos y así se hacen de la vida, delinquiendo. Las escenas son brutales, anoche mismo hubo dos asaltos que vimos en tele, el tipo no perdona que haya niños, una madre llevaba a uno de ellos sentado en sus rodillas y el niño se espantó cuando el rufián algo le arrebató de las manos. Hay veces que, si quisiéramos una dictadura, donde eso no ocurre porque allá los fusilaban, cuando andaban haciendo sus tropelías. Abofeteó a una pasajera y se bajó junto con sus cómplices todo quitado de la pena. Son 26 asaltos diarios al transporte público en las combis, decía la noticierista. Y la crítica al gobernador es porque el pobre tipo cara de maniquí, solo anda atrás del presidente AMLO, pegado a las valencianas, como decía Dante Delgado, para ver si el presidente se compadece de algunos priistas, que quieren seguir mamando de las sagradas nóminas, porque entre él y el de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, junto con Héctor Astudillo flores, de Guerrero, y el otro nenorro, de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, forman la fila en espera de que el presidente les llame a un nuevo cargo, unos autentico lamesuelas. Pobre PRI, tan lejos de Dios y tan cerca de Alito Moreno, otro servil de la 4t.

NO TE PRREOCUPES, ROSARIO

Escribí antier, que era un encarcelamiento injusto el de Rosario Robles, y dos o tres cibernautas me dijeron que no era injusto, entonces expliqué mis razones. Rosario Robles llegó una mañana, toda chencha pensando que llegaría, declararía y a su casa. Le aplicaron la de no-te-entumas, diría Kamalucas, un filósofo de mi pueblo. Ya no salió de allí, le inventaron, la gente de Dolores Padierna, una credencial de manejar falsa y allí se quedó tras las rejas. Ha ido ganando amparo tras amparo, pero la fiscalía ha encontrado jueces a modo, que la siguen entambando. Y dije que injustamente, no porque fuera inocente, que además nada le han probado, sino porque el juicio lo podría llevar desde afuera, porque era delito que no ameritaba cárcel. Ayer, quienes conocieron del caso saben que es una venganza del presidente AMLO, aunque él lo niegue, como me dijo un lector: este es el presidente más vengativo y rencoroso de todos lo que he visto, desde el pacífico López Mateos hasta la fecha, porque los demás estaba yo muy chamaco. Y todo fue por aquel affaire de las ligas con Bejarano, cuando Rosario Robles y su novio, el argentino Carlos Ahumada, le llevaron a Carlos Salinas y a Diego Fernández, que allí estaba, la grabación de aquel señor de las ligas. Desde esa fecha el presidente AMLO no se la perdonó. Y por eso sigue allí, encerrada.

