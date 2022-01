Gilberto Haaz Diez – El Juego del americano

TRAS LA VERDAD

Siguen los fracasos en la construcción de la obra del Tren Maya, al cual sigue llamando “proyecto” el gobierno de la 4T. Este lunes publicó el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la expropiación de 2 millones, 410 mil, 107. 72 metros cuadrados, ante la evidente incapacidad de llegar a acuerdos con los propietarios de los predios.

Con la expropiación serán afectados 198 predios, que van desde los 35.97 a los 143 mil, 382.98 metros cuadrados. Este acto es una clara justificación del “decretazo” del presidente López. Los ministros, sin embargo, concedieron la suspensión en el juicio de inconstitucionalidad, por eso la urgente expropiación; el acuerdo de AMLO no ha sido declarado constitucional, de ahí el acto de agravio ¿Expropiar tierras es acto de seguridad nacional? ¡No!

Ante la falta de acuerdos, no les quedó más remedio que hacer uso del acto expropiatorio por utilidad pública. Por lo pronto no quieren pagar. La ley obliga al gobierno federal a indemnizar a los afectados por la expropiación. Otro acto que justifica el cambio de Javier May Rodríguez, ahora nuevo director de Fonatur y encargado de la obra que afecta la selva de la zona de los Estados por los que atraviesa la destructora obra ferroviaria.

Es falso que todos los propietarios de hoteles de la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, hayan dado su “alegre” consentimiento cediendo predios para que, cerca de los hoteles pase el tren. Los inmuebles son los más costosos ¿regalarlos para que pase el ferrocarril? Nadie lo puede creer, excepción de amenazas que acostumbra el gobierno de la 4T para que accedan, de lo contrario de inmediato son investigados por el SAT o la UIF.

Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deberá enfrentar otra lluvia de amparos, a partir de la publicación del acto de molestia, que corresponde a la expropiación publicada en el Diario Oficial de la Federación; derecho que les asiste a los propietarios de los predios expropiados. Solo falta que AMLO mande elementos de las Fuerzas Armadas, para intimidar y custodiar los predios expropiados. Para eso usa el Ejército, no para combatir al crimen organizado.

El trazo lo han modificado varias veces, a su paso han destruido lo que han encontrado, para después cambiar la ruta. Incluso, criminal e irresponsablemente han tapado con cemento cenotes de aquella zona, destruyendo áreas arqueológicas, apropiándose de piezas prehispánicas, robo a lo descarado.

Ante el retraso a razón de la pésima planeación de la ruta, la obra va lenta y el costo de la misma aumentó 40 mil millones de pesos más, sin contar lo que deben pagar a los propietarios de los inmuebles por la indemnización de sus tierras.

Lo mismo ha sucedido con la obra de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. La zona se inunda con la primera lluvia. Era de suponerse, luego destruyeron manglares. Tampoco era necesaria esa costosísima obra, solo necedad y torpeza de AMLO, quien vive en el pasado. Ni en la época de Porfirio Díaz se cometieron tantas injusticias y abusos como ahora lleva a cabo la cuarta deformación, conocida como 4T.

A Pemex le inyectarán más recursos públicos para este 2022. Exportará menos petróleo y refinará menos combustibles. 636 mil, 281 millones de pesos para este año; y el huachicoléo no ha parado. Pemex, otro fracaso de la 4T. La CFE consumirá del presupuesto 449, 997 mil millones de pesos. Empresas del Estado improductivas, pero la necedad de AMLO de inyectar miles de millones del presupuesto es enfermiza y escandalosa.

Y, para el INE no hay dinero, que se rasque como pueda para sacar adelante la oprobiosa “revocación de mandato”. AMLO no quiere aportar menos de 2 mil millones, para su consulta popular. Lo volvió a confirmar en la mañanera de este lunes. Eso sí, exige se lleve a cabo como si se tratase de una elección federal, con más de 161 mil casillas ¿Quién es el presidente de la República para entrometerse en asuntos que no son de su competencia? ¡Un cínico patán!

Lo más grave, al gobierno de los fracasos que encabeza el Andrés López, aún le falta poco más de 2 años, lapso de tiempo en el que seguirán destruyendo al país. Después de AMLO vendrá la necesaria y dura reconstrucción del país.

Por Héctor Parra Rodríguez

