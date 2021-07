Gilberto Haaz Diez – El nenorro cumplió años

POR SI ACASO…

*La vida, incluso de “mascotas”, es muy importante

*No es interrupción legal sino asesinato consentido

TAL VEZ parezcamos anticuados o hasta retrógradas ante los modernos conceptos que ahora se tienen en torno a la vida y la muerte, pero lo diremos sin tapujos a quienes nos han pedido una opinión personal en torno al aborto: “no estamos de acuerdo con lo que llaman ´la interrupción legal del embarazo´, pues gracias a que nuestros padres –incluidos los de pro abortistas- no concibieron esa idea podemos ser partícipes o testigos de la grandeza que el Ser Supremo ha construido para nuestro deleite; admiramos la naturaleza en toda su magnitud, aprendemos a amar –y porque no, a odiar incluso-, sabemos que la vida tiene un principio y fin, y que no podemos frenar esos procesos porque no nos corresponde hacerlo a nosotros si somos responsables de las consecuencias de nuestros actos, y comentaré un caso: desde hace 19 años tenemos la fortuna de una compañía, una mini toy french que nos ha dado muchos años de alegría y nos los sigue dando, y que sabemos que su vida se apaga al paso de los días. Sus males producto de la edad se acrecientan y en ocasiones deja de comer y de pronto nos sorprende al volver a hacerlo –debo confesar que suele devorarse en un solo día un sirloin o cuatro rebanadas de jamón de pechuga de pavo o un muslo de pollo y una pierna ya que medio desprecia las croquetas, y ustedes se preguntarán ¿Por qué?: simple y llanamente porque la amamos y la protegemos por tanto amor que nos ha entregado- ; mi hija que es patóloga oncóloga recomendó hace algunos meses, cuando se agravaron sus males que la durmiéramos, pero un consenso votó porque nuevamente la lleváramos al hospital de mascotas cuantas veces fuera necesario -donde, por cierto, cobran como si se tratara del hospital Ángeles-, y tras una semana internada volvió a la vida como ha ocurrido muchas veces, y aunque a veces parece apagarse aún sigue caminando cada vez más lento, casi ciega y sorda, pero con el olfato siempre vivo, capaz de detectar a quienes no son habitantes del hogar y les ladra tratando de ahuyentarlos. Simple y llanamente la amamos y se ira cuando sea la voluntad de Dios.

Y EL tema viene a colación –aunque respetamos la opinión de quienes si están a favor del aborto pero no compartamos esa postura-, porque si una mascota despierta tanto amor en los seres humanos, como es posible que una vida humana no lo haga, cuando es como nosotros y, peor aún, no pidió nacer ni ser engendrado, sino que es producto de un momento de amor, de pasión desenfrenada o, en el peor de los casos de una violación en cuyo caso, si debe ser autorizado el aborto, lo mismo cuando se pone en peligro la vida de la madre por complicaciones de salud, o el producto presenta malformaciones. Sin embargo, cuando un arrebato de pasión que pudo ser controlado conlleva al aborto, definitivamente no debería ser –insistimos, es nuestro punto de vista y respetamos todos-, más aun, cuando existen tantos métodos para evitar embarazos que van desde los preservativos lo mismo para hombres que para mujeres e, incluso, la afamada píldora del día después, independientemente de que ya las escuelas de educación media se abrieron a la educación sexual, aunque esta debería extenderse a alumnos de educación básica. Reiteramos, solo en casos de violación –que en México ocurren muchos y en los antes mencionados-, sobre todo cuando se trata de menores debe aprobarse el aborto si este es solicitado por la víctima o los padres de esta.

POR LO pronto, Veracruz se sumó a la lista de Entidades que despenalizan el aborto hasta la semana 12 de gestación, convirtiéndose así en cuarto Estado en modificar su Código Penal para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, ya que la Ciudad de México lo hizo en 2007 convirtiéndose en la primera Entidad; le siguió Oaxaca en 2019, Hidalgo este año y ahora Veracruz donde las mujeres tendrán acceso a interrumpir sus embarazos de manera legal, segura y gratuita. Y es que las cifras del último censo poblacional en 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son 4 millones 190 mil 805 personas que se identificaron como féminas, las que constituyen la población objetivo que a partir de ahora, podrá acceder a estos derechos. La interrupción voluntaria del embarazo es considerada por la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un asunto fundamental del derecho a la salud. Por tanto, un derecho humano básico y no negociable. En los 28 Estados restantes, el aborto no es legal todavía, pero cada vez son más las iniciativas de ley y discusiones en el Congreso para despenalizarlo. Es importante señalar que específicamente dos entidades, Guanajuato y Querétaro, tienen leyes locales que restringen casi en la totalidad el acceso a estos derechos reproductivos. El Código Penal de estas entidades permite la interrupción del embarazo sólo cuando es por violación o cuando se deriva de una imprudencia culposa.

SEGÚN LA Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, organización no gubernamental española sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y con estatus consultivo en Naciones Unidas (Consejo Económico y Social), desde el “derecho a decidir”, hasta la “salud sexual y reproductiva” muchas son las falaces razones esgrimidas por los abortistas; los provida tenemos más, y más razonables. “En esta sociedad tan progresista que nos ha tocado vivir, quien gana la batalla del lenguaje gana la guerra de las ideas. Y en eso, la izquierda tiene un máster. Te llevan a su terreno dialéctico, te acorralan a base de perogrulladas engañosas, te desarman a topicazo limpio y ¡zas!, caes en la trampa y tus convicciones empiezan a tartamudear. O eso, o te enzarzas en un combate a cabezazos con el que no vas a conseguir vencer al enemigo y mucho menos convencerle de que ese cabezazo encierra la razón”.

Y AGREGA: “El lenguaje progresí nos dice, nos jura y perjura, que el aborto que nos quieren vender es una interrupción voluntaria, que es feminista, que es un derecho, que es salud, que es constitucional, que es libre, que es solución, que es progresista, socialista, moderno y solidario, que es un logro social, que es inocuo, que es racional, científico y civilizado, que defiende a la mujer, que es un bien en sí mismo y hasta económicamente rentable. Y que los provida son todos machistas, de la derecha extrema y, para más inri, fundamentalistas católico-apostólico-romanos, y por ello la organización aclara que el aborto: 1.-No es interrupción. Interrumpir es detener la continuidad de una acción, o sea, que luego se reanuda. En el aborto podríamos hablar de frenar, liquidar, finiquitar, sacrificar, extirpar, truncar, tronchar, erradicar, triturar… pero de interrumpir, ni por asomo. 2.-No es voluntaria. Un 75 por ciento de las mujeres que abortan no lo hacen por decisión libre, sino obligadas por presiones insoportables de sus parejas, de sus familias y de su trabajo, frente a las que no ven otra salida. Si no se dan opciones, si no se facilitan alternativas, la decisión no es voluntaria, es obligatoria. 3.-No es feminista. La activista gay Beatriz Gimeno afirma que en el fondo del debate sobre el aborto late el miedo milenario a que las mujeres controlen sus cuerpos y su sexualidad sin permiso de los hombres. La realidad es que las feministas fundamentalistas odian hasta tal punto ser ellas las embarazadas en lugar de los hombres, que prefieren matar esa vida antes que reconocerse diferentes al género masculino. Y antes que ayudar a las mujeres que sí quieren tener esa vida. 4.-No es un derecho. Ninguna mujer tiene derecho a matar una vida. Aunque viva dentro de su cuerpo. Es esa vida la que tiene derecho a ser protegida. Igual que es el niño el que tiene derecho a ser adoptado, no sus futuros padres quienes tienen derecho a adoptar. 5.-No es socialista. Más bien lo contrario, es absolutamente capitalista. Las clínicas abortistas son un negocio millonario amparado por el Estado y los Gobiernos Autonómicos, cuyo único fin es el lucro. 6.-No es salud. Los centros de aborto no informan a la mujer sobre los detalles de este tipo de intervención, las consecuencias físicas y psicológicas que tiene. Desde perforaciones uterinas, pérdidas y prematuridad del siguiente hijo hasta alteraciones del deseo sexual, esterilidad y graves alteraciones psiquiátricas. El síndrome post-aborto es una traumática y dolorosa realidad que siempre se ha tratado de ocultar. En fin, cada cual su postura, pero la nuestra seguirá siendo No al aborto, salvo en los casos enumerados. OPINA carjesus30@hotmail.com

Por si les interesa el artículo completo les aportamos la guía: http://www.mujeresenigualdad.com/Razonables-razones-contra-el-aborto_es_1_608.html

Esta es opinión personal del columnista

