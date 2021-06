Gilberto Haaz Diez – El Niu Yur Taims

*“Tu mayor enemigo se esconderá en el último lugar en el que mirarías”. Camelot

Por Gilberto Haaz Diez

Uno en domingo puede soltarse a la modorra y descansar de las noticias, porque los noticieros se dedican a cosas de salud, al menos Foro TV, que es especialista en noticias. Si no hay futbol o solo tenis de Roland Garros (El nombre de Roland Garros obedece a un héroe piloto francés, nada que ver con el tenis), se va uno a Netflix o Roku o Sky o lo que se pueda. Era un domingo simplón, un domingo después de las elecciones donde unos mordieron el polvo y otros ganaron. Pero a eso de las 7 de la noche se me ocurrió ir al tuiter, donde las pasiones se desbordan y fifís y chairos se dan con todo. Sucede que esa mañana el afamado diario The New York Times, había dado a conocer en su edición dominical (el domingo es el mejor día de ese periódico, en los kioscos uno puede ver que llegan y cada edición es pesada, porque le meten muchas páginas de cultura y de bienes raíces, y lo compran muchísimos neoyorkinos), el periódico 130 veces ganador del Premio Pulitzer, fundado un diciembre de 1861 y que lleva 169 años informando a Estados Unidos y al mundo, le soltó un gancho al hígado con upercut a Marcelo Ebrard y a la Línea 12 del Metro. Era un golpe de nocaut despiadado. Marcelo contestó medio groggi en unas 14 cuartillas explicando todo, desde el día que lo iniciaron y culpando a su antecesor, Miguel Ángel Mancera. El otro que señala el diario es Carlos Slim, el que lo construyó. Los tuiteros le dieron vuelo a la hilacha. Todos coincidieron en que la Claudia Sheinbaum y su equipo habían filtrado todos los datos, que fueron muy técnicos por la compañía extranjera que los realizó, para cortar la cabeza, de una vez por todas, a Marcelo Ebrard. Cuenta el periodista Salvador García Soto, de El Universal, que Marcelo hace poco había comentado: “Mis estudios en Francia me dan para saber que me están afilando la guillotina”, y algunos ya lo ven en París, recorriendo los cafés o estudiando algo en La Sorbona, en otro exilio político. Una parte que con él simpatiza, escriben que lo quieren fuera de Morena y lejos de AMLO, para apoyarlo como el candidato que se opondría a esa 4T, en una gran alianza, porque, escriben, Ebrard es el mejor de ellos. En la otra esquina del ring, reviraron con una filtración sobre el enriquecimiento de una familia de Sheinbaum. El presidente AMLO reaccionó diciendo que ya viene el peritaje y que sí hubo filtración. ¿Llegará la guillotina? El soplido de Palacio Nacional y la consigna es Salvar a Claudia. Como cuando salvaron a Willy. Esta historia continuará (To be continued).

LA OTRA GUILLOTINA AL CORRUPTO (PVEM)

La otra guillotina pende sobre la cabeza del acomodado y corrupto partido Verde (PVEM), sucede que el chicuelo Manuel Velasco Coello, cuando ganaron las posiciones que ganaron, salió a presumir que ellos serían y no Dante de MC, los verdaderos ejes de la balanza, el partido bisagra que necesita AMLO para reformar la Constitución, sin quitarle ni una sola coma. Al cantar el out 27 brincó a la escena sintiéndose el George Washington de los gringos. Cuando salió de demócrata, olvidando que son lo que son, porque su cara y su carta ha sido siempre venderse con el que está en el poder, lo hicieron con el PRI, PAN y ahora Morena, y no por reformistas. Son los mercaderes del templo en tiempos de Jesús. No fue lejos por la respuesta, del otro lado el Supremo Gobierno le soltó que en tiempos del gobernador Velasco hay un faltante de 500 millones de pesos, además violaron la veda electoral dando dinero a los influenciers para que apoyaran al Verde y ya los mide la fiscalía del Tribunal federal, algunos amenazan hasta con retirarle el registro de partido. A Velasco Coello se le olvidó aquella frase de Maquiavelo: “A los hombres se les ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, ya que de las graves no pueden: la afrenta que se hace a un hombre debe ser tal que no haya ocasión de temer su venganza”. Ahí está ahora apretando aquellito y con ganas de ir a ver al Mesías, para decirle: ‘Perdón, papi. No lo vuelvo hacer’.

EL ORIZABEÑO EN CASA (MAURICIO KURI)

El orizabeño que será gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, ganó la elección como el panista más votado y, lo primero que hizo cuando festejó y avaló su triunfo el INE, fue emular a John Adams, uno de los Padres Fundadores de la Patria, que en cuanto hicieron la Declaración de Independencia regresó a casa, a sus raíces, a estar entre los suyos. Mauricio es orizabeño de nacimiento (9 de mayo de 1969, edad 52 años), desde chico emigró a Querétaro para sumarse a las empresas y luego a la política, alcalde de Corregidora y Senador de la República y ahora gobernador electo. Un orgullo para sus paisanos. Llegó a visitar a sus viejos amigos y los entrañables amigos de sus padres, como su padrino, Octavio Rodríguez Pasquel Bravo y Alicia Leyva de Rodríguez Pasquel, y sus hijos. Amigos de la infancia que, cuando partió reconoció que esta era una ciudad llamada ‘Orizabaches’, y todo cambió desde hace unos años. Cenas con amigos, políticos, familiares, entrevista con el diario El Mundo de Orizaba. Los veracruzanos dicen, muchos de ellos, que por fin Veracruz va a tener un buen gobernador, aunque esté en Querétaro. Bienvenido a su terruño.

