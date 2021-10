Gilberto Haaz Diez – El nuevo rock-star político

POR SI ACASO…

*Tampoco Cuitláhuac quien lo llama panista y ex priista

*Al líder de la Cámara Baja lo aceleraron colaboradores

OPORTUNISTA, COMO suele ser (tal y como lo describe su breve historial político en el Estado de México y Sonora al lado de priistas y panistas actualmente en desgracia por actos de corrupción), Sergio Carlos Gutiérrez Luna, diputado Federal por obra y del actual Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, quien pidió licencia en 2018 para ser subsecretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que permitió al “minatitleco” que era el suplente, asumir la titularidad y, posteriormente reelegirse sin hacer campaña), ahora quiere ser Gobernador de Veracruz cuando nunca ha ganado una elección directa y, peor aún, cuando ha servido a los personajes más aviesos de la política hasta colarse en el Movimiento de Regeneración Nacional y, tras el servilismo mostrado como representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral, se coló o fue impuesto como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja por un año, y desde ahí ha iniciado una precampaña en pos de la gubernatura veracruzana que ya causó molestias al interior de Palacio de Gobierno, a tal grado que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez (que hay que reconocerlo: tiene menos fuerza que un Tehuacán abierto hace un mes), le recordó su pasado panista al lado del procesado ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, y su activismo político en el Estado de México, pero jamás en Veracruz, y mucho menos en Minatitlán de donde dice ser originario, buscando colarse a la sucesión de 2024 pese a que el Presidente, al menos hasta ahora, tiene dos prospectos: Rocío Nahle, actual secretaria de economía y Ricardo Ahued, Senador con licencia y actual alcalde electo de Xalapa.

POR LO pronto García Jiménez, que ya se descaró a favor de Rocío Nahle, ya le declaró la guerra al acelerado texcoqueño por adopción (como el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos que presume ser de Otatitlan, a unos metros de Chacaltianguis, en la meritita Cuenca del Papaloapan, cuando en realidad su vida política la hizo en Baja California), y en ese sentido, ahora se siente con arrestos para desafiar al titular del Ejecutivo Estatal al que ignora por completo en sus giras por Veracruz que ya se convirtieron en cotidianas e, incluso, se da el lujo de llevar caravanas de periodistas a la ciudad de México a quienes da un paseo por las instalaciones de San Lázaro, cual turistas pueblerinos, luego los invita a comer y, dicen algunos que hasta les desliza unos centavos “por lo que se ofrezca en el camino” de regreso al terruño, acostumbrado a las viejas prácticas del PRI y el PAN que compraban consciencias en medios de comunicación con migajas.

EN ESE contexto, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya se lanzó contra el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a propósito de las giras por el Estado azuzando el avispero, y en ese tenor lo acusó de haber sido panista al igual que su esposa: “Sé que vino del PAN y su esposa está en el PAN, y que finalmente llegó a Texcoco y ahí se vinculó con Morena”. Y aunque al mandatario no le falta razón en torno al desarraigo de Gutiérrez Luna, habría que señalar que es un secreto a voces que el corazón político de García Jiménez late por el lado de la secretaria de Energía, Rocío Nahle para ser la próxima candidata de Morena a la gubernatura, pese a que posee el mismo talón de Aquiles y quizá peor, pues la funcionaria es originaria del Estado de Zacatecas, y solo fue conocida en Veracruz poco antes de que López Obrador fuera candidato a la Presidencia de México. García (que como ya se dijo, tiene menos fuerza que una hormiga con tuberculosis, aunque eso sí, mucho autoritarismo como su jefe máximo), dice que nunca vio al diputado federal por Veracruz durante el pasado proceso electoral: “Nunca lo vi en Veracruz, era panista”, y en ese contexto refiere que poco identifica de Gutiérrez Luna. Solo sabe que es diputado federal plurinominal, pero no es legislador de Veracruz (fue suplente del texcocano, Horacio Duarte), y que estuvo en otros partidos. “No lo conozco, la verdad. No es diputado de Veracruz, él es diputado del Estado de México. Ganó la diputación por el Estado de México (inexacto: no la ganó, era solo el suplente de Duarte Olivares) y se reeligió como diputado del Estado de México; por eso no tengo relación con él, no tengo conocimiento de él. Sí sé que es el presidente del Congreso; si me dicen su nombre, sí sé quién es, pero no lo conozco, no sé quién es, qué hizo, dónde estuvo”, refirió un gobernante que, en realidad defiende a Nahle.

Y POR si fuera poco, ya cuando se iba se regresó a enfatizar que no recuerda que Gutiérrez Luna haya formado parte de la lucha de izquierda en el estado de Veracruz, e ironizó que entiende que está muy interesado en ese tipo de actos con los sectores y grupos políticos y sociales del Estado, “pero la lucha aquí en Veracruz nos costó mucho…Conozco muy bien quiénes contribuyeron aquí en Veracruz a este logro de la transformación, y en la última etapa, también, porque nosotros abrimos esa posibilidad de que gente que viniera incluso de otros partidos, que estuviera convencido de que era necesario una transformación de fondo; que contribuyeran a esta lucha, había que quitarnos de encima gobiernos muy corruptos… y yo nunca vi a un Sergio Gutiérrez Luna aquí. Por eso les digo no lo conozco, no sé cuál sea su intención, no he platicado sobre eso; él es presidente del Congreso; entiendo que allá debe tener algo de trabajo; espero y cumpla y con un punto muy importante y sí yo le pido para ver si es cierto que está con la transformación o no, que saque la Reforma Eléctrica. Si no, que siga haciendo un gran esfuerzo”.

Y ES que, en efecto, a Sergio Gutiérrez Luna nadie lo conoce en el Estado, a pesar de ser el Presidente de la Cámara Federal de Diputados por obra y gracia de los grupos de poder al interior de MoReNa, y acaso ni siquiera lo identifica el Presidente Andrés Manuel López Obrador que esta mañana, en su tradicional conferencia de prensa dejó en claro no conocer al actual dirigente de la Cámara Federal de Diputados, Sergio Gutiérrez: “seguramente lo he visto pero no lo identifico bien; si conozco a la dirigente de la Cámara de Senadores, a la doctora Olga Sánchez Cordero, pero al de la cámara de diputados no lo conozco”, dijo el mandatario nacional, como para aplacar las ínfulas de grandeza del legislador Federal que, por otra parte, presume la amistad de AMLO, lo que le convierte en mendaz. La versión presidencial, no se descarta, tendría el selló de Roció Nahle e, incluso, de Cuitláhuac García Jiménez toda vez que Sergio Carlos Gutiérrez ha deslizado, incluso, la versión que viene a Veracruz a corregirle la plana al gobernante, en una especie de suplencia a valores entendidos.

LO QUE se sabe de Gutiérrez Luna es que, entre 1998 y 1999, en tiempos del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue asesor en la Coordinación Central de Recursos del Sistema de Administración Tributaria, y que de 2000 a 2003 fue secretario particular de un diputado federal priista y, luego coordinador de asesores en el Senado de la República, ambos en la LVIII Legislatura como panista, en el mismo 2003 se desempeñó como subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal en tiempos de Vicente Fox; De 2003 a 2011 ejerció de forma privada su profesión en un despacho jurídico de su propiedad, de 2011 a 2015 fue secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora, en la administración del gobernador panista, Guillermo Padrés Elías; de 2014 a 2017 fue consejero en el Poder Judicial de Sonora, y que en 2017 se incrustó en MoReNa, y aquel año fue representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado de México, y en 2018 ejerció el mismo cargo pero ante el Instituto Electoral de Baja California. En 2018 fue elegido diputado federal suplente por la vía plurinominal del propietario Horacio Duarte, quien solicitó licencia para ser subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que asumió la diputación el 4 de diciembre de 2018, y finalmente se reeligió, también, por el Estado de México. Se trata, sin duda, de un oportunista rodeado de oportunistas que se sienten operadores políticos, y que solo lo han empinado. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

