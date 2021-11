Gilberto Haaz Diez – El presidente en Washington

Bitácora Política

v Se invirtieron 2 mil 600 millones en la capital del estado

v Más del doble de lo que acaba de anunciar Hipólito Rodríguez Herrero

v Hicimos todas las avenidas y calles con concreto hidráulico, no con asfalto como ahora

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

En el tema de las obras públicas realizadas durante su gestión, el ex alcalde de Xalapa Américo Zúñiga, en la plática con los periodistas del Grupo de los 10, reconoció que se siente sumamente orgullo de lo realizado, ya que fueron como 2 mil 600 millones de pesos los que se invirtieron en obras, más del doble de lo que acaba de anunciar al todavía presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero.

Quiero decirles que todo eso a mí me tiene sumamente orgulloso y no he mencionado ni el Puente Juventud que nosotros construimos, no he dicho que nosotros resolvimos todo el tema de maltrato animal, jubilando absolutamente a todos los animales, que estaban siendo dañados y afectados con carga lastimosa para ellos y hoy gracias a ese programa de cambiar los caballos por las motos carros, hoy no afectaciones ni animales dañados.

Nosotros reconstruimos y hasta construimos carreteras, la rehabilitación de la Xalapa-seis de enero, la reconstrucción de la carretera el Castillo-las Cruces, avenidas tan importantes como la Orizaba, avenidas tan importantes como la Quirazco, como la Porfirio Díaz -que es para que todos la ubiquen- la avenida que da a la Central de Abastos desde la carretera federal.

Todas esas avenidas se construyeron con concreto hidráulico y hoy -quisiera poner una apuesta sobre la mesa- de quien me puede identificar un solo bache en cualquiera de mis obras públicas que hicimos a cuatro años después.

Hicimos todas las avenidas y calles con concreto hidráulico, no con asfalto como ahorita se están haciendo, cerca de cuatrocientos cincuenta.

Yo creo que fueron más, porque te voy a decir, hicimos un programa de construcción de calles alterno al programa de obra. Le pedimos a la iniciativa privada a que le entrara a un programa tripartito, que se llamó Juntos Construimos Xalapa, en ese programa, por ejemplo, Grupo Chedraui anualmente le dedicaba más de seis millones de pesos, en especie, nunca en efectivo, en ollas de concreto, para que el ayuntamiento y los vecinos construyeran, nada más en ese programa, más de sesenta calles.

Aparte, el puente de la SEV, por ejemplo, lo hicimos con Plaza Terraza las Cumbres, el dueño puso cuatro millones de pesos solamente para ese puente.

Nosotros reconstruimos todo el centro de Xalapa, mucha gente lo critica, pero ampliamos las banquetas, redujimos el paso de rodamiento, porque en los estudios que hicimos de movilidad -el tema del dinero, es que tu hagas una obra de utilidad pública, cada peso debe de representar utilidad pública- había más personas que caminan el centro que las que pasan con coche. Entonces se enojaban muchas veces los usuarios de vehículos de moto tracción, pero ahí lo que tenías que atender era el tema de los peatones.

Gran parte de mi administración fue -y lo digo así y hay que decirlo- fue gracias a muchas personas que nos abrieron las puertas en el gobierno federal y bajamos recursos para reconstruir el IMAC, por ejemplo, en uno por tres, el municipio puso un peso de tres que ejecutamos; grandes colectores hicimos, que ahorita los están concluyendo, pero están construyendo la cuarta etapa, nosotros hicimos las primeras tres, ellos hicieron una y van y lo inauguran.

Rébsamen se hizo con un programa federal, que involucraba solamente la calle, no así las banquetas, el cableado subterráneo va por las banquetas, lo que sí hicimos en esa calle fue cambiar todo el alumbrado. Pero si hubo muchas calles con cableado subterráneo en el centro y no solo eso, también sembramos árboles, a lo mejor no recordamos, pero en Enríquez no había árboles, Lucio los que hay son de mi administración, sembramos árboles.

Si hubo avenidas con cableado subterráneo, por ejemplo, la Antonio Chedraui, quizás no recuerdan, la que va de Plaza Cristal rumbo al Castillo, toda esa avenida hasta la vía del ferrocarril, todo es cableado subterráneo. Efectivamente con CFE teníamos ese tema para hacer todo el cableado subterráneo en Úrsulo Galván.

Fueron como 2 mil 600 millones de pesos los que se invirtieron en obras, más del doble de lo que acaba de anunciar Hipólito.

Esta es opinión personal del columnista

