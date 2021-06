Gilberto Haaz Diez – El verdadero ganador (Cuitláhuac)

TRAS LA VERDAD

El cinismo del presidente de la República no conoce fronteras. Dijo que fue mucho el bombardeo de los medios de comunicación en la capital de la República, razón por la cual perdió Morena parte del coto político que había mantenido desde 1997 que llegara al poder Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, al gobierno del desaparecido Distrito Federal.

Pablo Gómez, candidato perdidoso por Morena, dijo que a la oposición les cayó la soberbia, por esa razón perdieron 11 gubernaturas. Sin embargo, reconoció que a ellos les pasó lo mismo. Y cómo no, él perdió la reelección.

Nuestro problema no son ustedes, le dijo Pablo Gómez, al periodista José Cárdenas, al momento de entrevistarlo. Lo cual contradice lo dicho por el mitómano de AMLO, quien culpa a los medios de ser la causa de la derrota en la Ciudad de México. Luego entrarían, perdidoso y periodista, en disputa por el número de diputados en la actual Legislatura, que si tienen o no tienen la mayoría calificada. Ahora resulta que nunca tuvieron esa mayoría que les ha permitido cometer toda clase de tropelías.

AMLO también se refirió a la elección en el Estado de Guerrero, aludiendo a su compadre Felix Salgado Macedonio, aludiendo a que “los querían descarrilar”. Mayor cinismo no puede haber. Delincuencialmente reconoce su abierta participación en el proceso electoral, proceso que aún no concluye, están en medio de los cómputos, los recuentos administrativos, las impugnaciones que vayan a presentar los partidos políticos y las sentencias que dicte el Tribunal Federal Electoral. Y Pablo Gómez siguió quejándose de los medios por la crítica que de ellos hacen; que, gracias a la participación de AMLO, que los defiende abiertamente. López echa culpas a terceros. Los morenistas carecen de autocrítica. Así que, la “burguesía” que se concentra en las zonas que perdieron no están con la oposición, están inconformes con Morena, dijo Pablo. Total, las justificaciones de sus derrotas no paran. Al menos no acusaron de fraude al INE.

Hasta procede pedir la protección de los derechos humanos, dijo AMLO en su conferencia ¡Válgame! Ahora resulta que la autoridad presidencial pide apoyo de la CNDH. Así de cínico desde la presidencia de la República, hacia abajo. Las derrotas fueron culpa de las críticas ¿Acaso no cuentan las diarias y duras mentiras del presidente desde la máxima tribuna? López utiliza el poder presidencial, recursos públicos para atacar a la oposición, a los medios, a cualquiera que se le cruce en el camino. Pablo Gómez, tampoco reconoce las causas reales de sus derrotas, solo aceptan los triunfos.

¿Acaso no está destruyendo al país el presidente de la República y su partido? Basta con hacer un recuento de las tropelías que han cometido para constatar las razones del por qué perdieron muchas de las posiciones electorales. Que ganaron 11 gubernatura, es cierto, elecciones que fueron arrastradas por malos gobiernos, así como por el apoyo de la delincuencia organizada ¿Por qué ganó el PAN el Querétaro carro completo? Precisamente por el buen trabajo que han hecho autoridades estatales y municipales, lo que no aconteció con los gobiernos de los Estados donde perdió la oposición y ganó Morena, no fue por sus buenos candidatos como Layda Sansores, corrupta hasta los huesos, las causas fundamentales se deben a malos gobiernos y la violenta delincuencia.

Ahora que, si López Obrador no hubiese operado en favor de su partido, seguramente la derrota hubiese sido superior. AMLO ha obsequiado miles de millones de pesos, eso ayudó a su partido. Hay pruebas de sobra que demuestran la compra de votos por parte de Morena. Por eso lograron conservar la mayoría relativa en la elección. No fue por que sean buenos para gobernar; no, fue a razón de la abierta corrupción que los llevó a la compra de voluntades para conseguir votos. Claro que hay muchos votantes que comulgan con las mentiras de AMLO y están felices al ver crecer la pobreza entre sus semejantes ¡Ya son iguales!

Al final, el INE volvió a cumplir como lo ha hecho desde su nacimiento. AMLO falló en sus mentiras, no es capaz de reconocer el buen trabajo del órgano electoral y de los miles de mexicanos que participaron en las más de 160 mil mesas directivas de casillas.

¡Peligro! Hay datos objetivos que demuestran la alianza electoral que se dio entre el gobierno federal y la delincuencia organizada, por algo Morena ganó en las zonas en donde controla esa delincuencia. Otro factor que pasan por alto. Incluso AMLO reconoció que esos grupos “se portaron bien”, a diferencia de los de “cuello blanco” ¿Corremos el riesgo de tener un narco Estado en México? ¿O el narco-gobierno ya ejerce el poder con Andrés Manuel López Obrador?

Por Héctor Parra Rodríguez

