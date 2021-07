Gilberto Haaz Diez – En Cuba la falacia del bloqueo

TRAS LA VERDAD

Cerca de mil millones de medicamentos no ha logrado conseguir el gobierno federal. Datos que diera a conocer por medio de un informe interno la Industria Farmacéutica. Falta por adquirir el 55 por ciento del total del pedido hecho por el Insabi y la UNOPS, de ahí el enorme desabasto de medicamentos en México. Todo por la malévola torpeza de AMLO, al pretender acabar con la corrupción haciendo “compras consolidadas” ¡Que el pueblo sufra!

El presidente ha asegurado que el sistema de salud era un caos en sexenios pasados, que él lo mejoraría llegando a igualar a países del primer mundo. Desbarató todo lo que funcionaba bien. Miles de menos se han quedado sin vacunas que anteriormente se aplicaban para combatir añejas enfermedades. Lo cierto, AMLO todo lo empeoró y no acepta su responsabilidad.

Entre los medicamentos faltantes están los denominados oncológicos, aquellos que supuestamente ya fueron adquiridos y no existen por ningún lado, mientras los niños con cáncer sufren y otros fallece ante la pasividad e irresponsabilidad del gobierno federal, AMLO no se cansa de mentir. El mes pasado aceptó que sí había desabasto, pero que ya habían ordenado la compra en Corea. Luego aseguró que los medicamentos habían sido enviados a los hospitales Insabi de los Estados. Pero ¡Oh sorpresa! No hay medicamento por ningún lado.

El gobierno federal tuvo que “doblarse ante su ineptitud”, ordenando compras complementarias. Aún así, no hay medicinas. Entre otros medicamentos que escasean en el mercado están: “ácido acetil salicílico, omeprazol, insulina, atorvastatina, amoxicilina, diclofenaco y ciprofloxacino”. Por ello hicieron la compra “paralela”. Sin embargo, los medicamentos tardan hasta tres meses para ser entregados. Por supuesto que el desabasto también se encuentra en los almacenes del IMSS y del ISSTE. Dieron a conocer que solo han comprado 644 millones de piezas, faltan cerca de mil millones más ¡Ah bárbaros! Aumenta la escalada del catálogo de mentiras de AMLO.

No hay rubro en la administración pública del gobierno de López Obrador, en el que no generen problemas. Y todo para “eliminar la corrupción”, corrupción que no ha llevado a nadie a pisar la cárcel. David León, quien no entró en funciones gracias al video que desveló la rampante corrupción entre este los hermanos de AMLO, el tranza que trabajaba para el exgobernador de Chiapas, aquel que regaló millones de pesos a los hermanos de Andrés Manuel López Obrador, esos no son molestados por recibir dinero mal habido. Desde entonces se ha agudizado los problemas del desabasto de medicamentos.

La justicia es ciega para los allegados de la 4T, para los otros se aplica el Derecho, dijo el corrupto del presidente: “el que nada debe, nada teme”. Mientras los perseguidos ¡que se jodan! con los procesos penales que endereza el gobierno amloista, esos que justifiquen ante la autoridad su honestidad. Escalada de mentiras oficiales.

AMLO ordenó negociar con la delincuencia en el Estado de Michoacán, para ello formaron una mesa de diálogo a fin de que cesen los bloqueos de carreteras, quema de tráileres, automóviles, etcétera. Michoacán es una mina de oro para los de la delincuencia organizada, los cárteles se pelean el territorio, mientras el presidente ordena una mesa de diálogo, la que, por supuesto que no ha funcionado, ni funcionará. Más mentiras. Los delincuentes ponen de rodillas a los empresarios michoacanos y el presidente solo atinó a decir a los delincuentes: “pórtense bien” ¡Por favor! No solo es ineptitud la que muestra AMLO, se suma la mentira y tolerancia para con la delincuencia organizada ¿Combate a la corrupción? Más bien la corrupción es aliada de la 4T, no cabe la menor duda.

¿Y la mentira del primer intento de hacer valer la democracia participativa? AMLO y su partido, a fin de cuentas, peón del presidente, se dedican a desinformar, desorientar a los “interesados” en acudir y participar en la consulta popular el 1º de agosto. Insisten en que la consulta es para enjuiciar a los expresidentes ¡Mentira insostenible! Cínicamente han emprendido una campaña frenética de desorientación y no hay manera de detenerlos, salvo contraatacar con información veraz y objetiva ¡No se enjuiciará a los expresidentes pierda o gane AMLO! La justicia no se somete a votación, ello lo prescribe la Constitución.

Mario Delgado, dirigente de Morena hace lo propio siguiendo el ejemplo de su “tutor político”. Mal informa a los mexicanos y se lanza con la campaña de mentiras. En redes sociales montaron frenética campaña de desinformación los morenistas. Solo a ellos les interesa la consulta popular. De tal suerte que es importante no acudir al “ejercicio democrático”, es todo un montaje de mentiras de AMLO, promotor de la consulta.

Así podemos sumar cualquier otra acción en el catálogo de mentiras del presidente de la República. Necesita más de 37 millones de mexicanos que acudan a las mesas receptoras, de una Lista Nominal de Electores que supera los 94 millones de inscritos.

Plausible que no alcancen la meta de “votantes” y su consulta se vaya a la basura. Es necesario desenmascarar otra más de las mentiras de AMLO. La aplicación de la justicia no requiere ser votada. Escasea la voluntad del mitómano presidente, solo precisa que se decida y denuncie, aporte pruebas en contra de todo aquel que quiera llevar a la cárcel.

Evidencia que no quiere enfrentar a los expresidentes, sus acusaciones son fatuas, improcedentes, por eso “empuja al pueblo” para que sea éste el que, supuestamente denuncie y no sea AMLO el promotor. Además de mentiroso es cobarde.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

