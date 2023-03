Gilberto Haaz Diez – En el orbe veteranos futbolistas

Viniendo de varias partes del territorio veracruzano, al llegar al hotel Orbe encontré al arquitecto Miguel Orozco, cuñado del buen amigo Alejandro Montano Guzmán, casado con su hermana hace 40 años. Estaba en Orizaba, porque habían venido a un juego de veteranos ‘Futbol de Ayer y Hoy, Convivencia 2023’, en esta tierra que es cuna del futbol. Invitados por el ayuntamiento y el DIF y el Comude orizabeño. Partido amistoso contra la selección de Orizaba. En el CDO Sur. Venía también Alfredo Martínez (Abuchy), de Poza Rica, la tierra del matador Luis Hernández, y varios de ellos que fueron compañeros de Hugo Sánchez, cuando jugaba en México. Entregaron a este escribiente un reconocimiento, firmado por Jorge Bautista, Miguel Orozco y Federico Contreras, y a varios ciudadanos más y posamos para la foto, con sus esposas. Al llegar temprano, en una mañana fría y lluviosa, típica del chipi orizabeño, encontré al arquitecto. Platicamos un rato y me habló del juego que vinieron a celebrar en Orizaba, en el CDO, puros veteranos que aman y quieren el deporte, del Consejo Consultivo del Deporte en Poza Rica A.C. habían jugado el partido un día antes y dieron reconocimientos a destacados deportistas. Era domingo, no un domingo cualquiera y salían a dar un rol por la ciudad, a conocer el Teleférico y sus parques y todo aquello que tiene a esta ciudad, Orizaba, como una de las mejores en el área turística, sin tener playas. Pero si Toboganes y parques jurásicos y Casavegas, la joya de la corona del alcalde JM 10, uno muy mencionado para ser el candidato a gobernador de Veracruz. Cada día este pueblo se revitaliza. Era un buen puente feriado de la Expropiación Petrolera y los hoteles lucían abarrotados, diría un clásico. Platicamos un rato de futbol, saludé a algunos de ellos, que con sus chamarras lucían el lema “Futbol de Ayer y Hoy PR”, aficionados de a deveras, de los que quieren y aman al futbol y ante eso, como decía el inolvidable cronista Ángel Fernández, ‘Me pongo de pie’. Bienvenidos a esta pluviosilla, de parte de este cronista de a pie, que a veces le da también por encontrar gente buena que ama al futbol.

DRONES ANTITERRORISTAS

Un experto, que no es un tipo cualquiera, Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Donald Trump y una gente seria, no tan halcón como su ex patrón, asegura, ahora que hay una disputa entre los republicanos y el presidente AMLO, por llamar terroristas a los narcotraficantes, refrenda que no necesitan entrar al territorio mexicano. La DEA, FBI y CIA tienen información en donde están los laboratorios caseros mexicanos que elaboran el Fentanilo. Con dos de esos drones, disparan y se acaba el problema, y no necesita entrar el Ejército americano a México. Y ni bajas ni daños colaterales, se llevarán a los que elaboran la droga. Con los drones acaban con esos laboratorios clandestinos, y no van a saber nunca qué los golpeó. Como se ve en las películas iraquíes. O como en aquella llama Enemigo Invisible, con la gran Helen Mirrer. Cuando aniquilan a unos terroristas dese los drones.

DOMINGO DEPORTIVO

Me fue bien en todo, menos en uno. Ganaron a los que les iba, desde el Checo Pérez, que salía en primer sitio. Luego llegó el derrumbe del Real Madrid, en un gol que le robaron por escasos centímetros y, al parecer, la liga está decidida. Barcelona será campeón de Liga y Real Madrid buscará la Champions. Más tarde, la final de mujeres en Indian Wells, donde ganó la favorita, la sembrada número 10 venció a la una y dos del ranking. Y para cerrar con broche de oro, Carlitos Alcaraz, el español que le dio un repaso al ruso Medvedev, de su tamaño, para coronarse en Indian Wells y volver a ser el número uno del mundo, ante la ausencia de Djokovic, que no le dejan entrar a Estados Unidos porque, allí hay reglas y si no se vacuna no entra, así sea quien sea. Y ahora el béisbol. Suerte a México.

