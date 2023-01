Gilberto Haaz Diez – Enrutado a Veracruz

La Cumbre de los three amigous, como le llamaron los chairos y conservadores, fue un éxito a simple vista. El campeón, después del presidente AMLO, fue el canciller Marcelo Ebrard, que no dejaba ni respirar a los tres y, pegado a su jefe esta vez no sirvió de intérprete pues llegó Biden con la suya y AMLO utilizó también la mexicana. No fuera a ocurrir como aquella película de Patton, cuando el general americano le dijo al ruso una leperada y el traductor no quería traducir, y Patton le dijo: ‘dígale tal cual’. Eso aquí no pasaría. Trudeau y Biden apapacharon a AMLO, tanto que le aguantaron en la final de la Cumbre un monólogo que se tiró el presidente, que era una mañanera, solo faltaba Lord Molécula. Habló y habló y habló, parole, parole, parole, olvidando aquello de que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. No perdonó la edad de Biden (80), para mantenerlo parado, de pie, Trudeau (51) es joven, ese aguantaba tres mañaneras y al Molécula. Pero también por momentos cabeceaba cómo diciendo: ‘este hombre a qué hora va a parar de hablar’. AMLO, de 69 años, estaba como el perico, hablaba del Tren Maya y de Dos Bocas y de la ayuda a los jóvenes, y aquellos no bostezaban porque la diplomacia no lo permite. Pero nosotros, fieles mortales que estábamos de este lado del aparato de TV, implorábamos que el presidente se callara y terminara el asunto, porque Biden ya debía ir al aeropuerto de CDMX, ahora no quiso regresar por el AIFA, porque la carretera está llena de baches, según los periodistas gringos y ya lo esperaba un sándwich en el Air Force One, y Trudeau, tomaba agua y agua. De repente se hizo la luz y el presidente dijo una gran verdad: ‘ya hablé mucho’. Y aquello se calmó. Los otros dos, respiraron con alivio.

LAS CONTROVERSIAS

En los asuntos donde hay desavenencias, se ve que aún no llegan a acuerdos, pues cada país propone a cuatro personas para que analicen punto por punto. Por México, Marcelo Ebrard, Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez, Hacienda, Raquel Buenrostro, Economía y Alfonso Romo, empresario independiente. Está atorado -según David Páramo en el noticiero de Ciro Gómez Leyva-, el asunto de la energía, donde se hizo raro que ni Manuel Bartlett ni la secretaria Rocío Nahle hayan sido invitados a esta fiesta. Bartlett no puede, porque sabe que no trae Visa americana y aquellos todavía le tienen una rayita, los de la DEA y la CIA, por el caso del crimen de Kiki Camarena, que detenido tienen en penal mexicano a Rafael Caro Quintero, a quien la DEA no olvida y está en espera de la extradición, al igual que el Chapito Ovidio. Esos temas aquí debieron ser tratados. Los que están pendientes, el más peligroso para México es el de las energías limpias y que respeten los contratos canadienses con los inversionistas, porque AMLO quiere que Pemex y CFE sigan siendo los operadores principales y hay contratos que deben respetarse, según el Tratado de Libre Comercio. Esta historia continuará, le queda el mes de febrero y luego, agárrense con los fallos.

LOS ALCALDES MEJOR POSICIONADOS

Roy Campos de Consulta Mitofsky, lanzó a las redes una encuesta muy suya. Dio a conocer los primeros cinco alcaldes de cada partido, que estaban en los primeros lugares, aunque la tabla traiga 10. Por Veracruz y por el PRI, el numero uno fue Juan Manuel Diez Francos, alcalde de Orizaba, sitio turístico que rompe récords cada fin de semana. Por Veracruz, aparecieron por Boca del Rio, Juan Manuel Unanue y Paty Lobeira de Yunes por el Puerto, en 3 y 4 lugar. De Morena no hay ninguno de Veracruz. Dante y su MC tienen cinco bien posicionados, pero ninguno veracruzano, el mejor de ellos es el hijo de Luis Donaldo Colosio, que lo quieren algunos de candidato a la presidencia del país.

